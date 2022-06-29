Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский готовят сериал «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой

Продюсерская компания Валерия Тодоровского совместно с «НМГ Студией» и «Плюс Студией» посредством официального пресс-релиза сообщают о запуске в производство нового телепроекта Федора Бондарчука. Сериал получил название «Актрисы». Автором сценария выступает Паулина Андреева.

Как следует из названия, предстоящее шоу будет посвящено жизни актрис. При этом создатели обещают, что зрителям откроется беспрецедентный взгляд на людей этой профессии, которые тоже имеют свои страхи, желания и устремления. Пусть зачастую мы представляем звезд кино беззаботными людьми, которые лишены серьезных проблем, на самом деле, разумеется, все не так просто. Это одна из тех сфер, где тот, кто сегодня имеет славу и успех, завтра может кануть в безвестность.

«Актрисы» будут состоять из десяти серий, поделенных на три акта. Действие каждого акта будет разворачиваться спустя три года после событий предыдущего. Такая композиция позволит более отчетливо проследить судьбу ключевых персонажей.

Производством «Актрис» занимается «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева. Шоураннерами выступят Андреева и Киселев. Ранее они работали над «Психом» (2020), дебютным сериалом Бондарчука.