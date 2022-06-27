10 главных сериалов самого жаркого месяца этого лета

Netflix, 2 июля

Флагманский сериал Netflix возвращается с двумя финальными эпизодами. Впервые за всю историю «Очень странных дел» новый сезон был разделен на две части — связано это, вероятно, со сложностями постпродакшена: продолжительность двух последних серий превышает трехчасовой барьер. Ждем эпический батл с Чернокнижником Векной и трогательное воссоединение друзей из Хоукинса.

Amazon Prime Video, 2 июля

Новый многосерийный боевик с Крисом Праттом («Стражи Галактики»), Райли Кио («Безумный Макс: Дорога ярости») и Тейлором Китчем («Настоящий детектив») фокусируется на бравом морпехе Джеймсе Рисе (Пратт), чьи сослуживцы погибают во время выполнения особо опасной миссии. По ходу дела Рис пытается разобраться в причинах трагедии и вступает в ожесточенную схватку с могущественными людьми.

Netflix, 8 июля

Сюжет фантастической комедии «Бу, стерва» разворачивается вокруг застенчивой школьницы Эрики, которая всю свою жизнь старалась избегать вечеринок. В преддверии выпускного главная героиня все-таки поддается на уговоры подруги и отправляется на тусовку, где знакомится с весьма привлекательным парнем. Увы, на следующее утро Эрика понимает, что превратилась в призрак, и начинает отчаянные поиски своего убийцы. Сценаристом «Бу, стерва» выступила Эрин Эрлик («Неуклюжая»), главную роль сыграла звезда «Всем парням с любовью» Лана Кондор.

Apple TV+, 8 июля

Основанный на реальных событиях, криминальный триллер «Черная птица» повествует о Джимми Кине, сыне полицейского, который волею судьбы оказывается в тюрьме строгого режима за сбыт тяжелых наркотиков. Внезапно главному герою предлагают соблазнительную сделку — срок Кина существенно сократят, если ему удастся выманить какую-нибудь информацию у своего сокамерника, маньяка Ларри Холла. Над сценарием шоу работал Деннис Лихейн («Подпольная империя»), роль Джимми Кина исполнил Тэрон Эджертон («Рокетмен»).

FX, 13 июля

Спин-офф легендарной комедии «Настоящие упыри» возвращается с новым, уже четвертым сезоном. Напомним, что действие сериала, в отличие от оригинала, разворачивается в современном Нью-Йорке. Главные герои — суровый Надор, наивный Лазло и остроумная Надя — троица вампиров, вынужденная делить квадратные метры друг с другом. Каждый день герои сталкиваются с теми или иными челленджами мира простых смертных, безуспешно пытаясь сойти «за своих».

Netflix, 15 июля

Новый проект из некогда популярной франшизы «Обитель зла» расскажет историю двух бесстрашных сестер — Джейд и Билли, — которые фактически в одиночестве борются с армией ходячих мертвецов, захвативших планету. Увы, на этот раз без Милы Йовович. Действие сериала разворачивается сразу в двух временных промежутках — в наше время, когда вирус только начал разрастаться, а также в 2023 году, когда большая часть человечества оказалась уничтожена.

FX, 22 июля

Не путать с культовой хоррор-антологией Райана Мерфи, которая пока не спешит возвращаться на малые экраны с новым, одиннадцатым сезоном. «Американские истории ужасов» являются спин-оффом этого шоу. Сериал представляет собой альманах жутких историй, косвенно связанных с событиями оригинала. Кроме того, в первом сезоне «Американских историй ужасов» можно было увидеть несколько приятных камео персонажей и актеров из основного состава. Будем надеяться, что новый сезон также подкинет нам пару сюрпризов.

Amazon Prime Video, 29 июля

Идеальный вариант для всех любителей комиксов. На Amazon Prime Video стартует научно-фантастический сериал «Газетчицы», основанный на одноименной серии графических романов, написанных в 2015 году. Действие шоу происходит в конце 80-х. Главные героини — группа 12-летних девочек-газетчиц, которые внезапно оказываются в центре кровопролитной войны, завязанной путешественниками во времени из самых разных уголков вселенной.

Apple TV+, 29 июля

Новый психологический триллер от Вероники Уэст, создательницы «Фанатки» с Зои Кравиц. Сюжет сериала «Поверхность» концентрируется на молодой женщине по имени Софи (Гугу Мбата-Роу), которая приходит в себя после неудавшегося самоубийства. Увы, главная героиня не может вспомнить ни причины, ни события, которые подтолкнули ее к этому решению. Тем не менее по мере развития событий Софи все-таки удается раскрыть несколько важных тайн своей жизни.

Netflix, 29 июля

Новый проект от создателя «Секса в большом городе» Даррена Стара повествует о Майкле (Нил Патрик Харрис), который расстается с партнером спустя семнадцать лет отношений. Главный герой не теряет надежды обрести новую любовь, однако поиски романтического партнера в городе-миллионнике Нью-Йорке оборачиваются куда более сложной задачей, чем казалось на первый взгляд.

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