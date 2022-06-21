Сергей Гармаш знакомится с необычным ушастым созданием в первом тизере фильма «Чебурашка»

Кинокомпания «Централ Партнершип» на своем официальном YouTube-канале опубликовала первый проморолик полнометражного семейного фильма «Чебурашка» о всеми любимом персонаже, созданным писателем Эдуардом Успенским.

Действие «Чебурашки» развернется в некой далекой стране, где в апельсиновой роще проживает необычный мохнатый зверек с большими ушами. Примечательно, что Гена в предстоящем фильме будет не крокодилом, а человеком – героя сыграл Сергей Гармаш.

В начале тизера дядя Гена показан в своей усадьбе. Он ухаживает за своей живой изгородью и обозревает окрестности с башенки своего дома. Внезапно в городке начинается апельсиновый дождь, после чего местные жители знакомятся с загадочным существом, о подлинном происхождении которого никто не знает – все лишь выказывают разные догадки. При виде Чебурашки недоумевает и Гена, восклицая: «Ты что такое?»

Помимо Гармаша, в актерский состав «Чебурашки» вошли Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева и Дмитрий Лысенков. Титульного персонажа озвучила Ольга Кузьмина («Кухня»). Режиссером картины выступает Дмитрий Дьяченко (трилогия «Последний богатырь».

В прокат «Чебурашка» выйдет 1 января 2023 года.