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Киноафиша Новости Сериал «Сквозь снег» завершится четвертым сезоном

Сериал «Сквозь снег» завершится четвертым сезоном

20 июня 2022 11:34
Сериал «Сквозь снег» завершится четвертым сезоном

Заключительные серии должны выйти в следующем году.

Телеканал TNT принял решение закрыть постапокалиптический сериал «Сквозь снег» после четвертого сезона, производство которого имеет место в настоящее время. По данным Deadline, продюсеры шоу не воспользовались опцией продления сотрудничества с актерским составом, тем самым дав им возможность заняться другими проектами. В ответ на запрос со стороны Deadline представитель TNT сообщил:

«Мы можем подтвердить, что сериал «Сквозь снег», имевший успех на протяжении нескольких лет в эфире TNT, подойдет к концу. Талантливые сценаристы, актеры и съемочная команда этого шоу взяли за основу необыкновенную концепцию и сумели воплотить ее захватывающим образом. «Сквозь снег» добился признания критиков и оказал значительное влияние на постапокалиптический жанр. Этот сериал навсегда останется в сердцах и умах поклонников».

«Сквозь снег» повествует о пассажирах непрестанно движущегося поезда, который несет на своем борту остатки человеческого рода после того, как планета целиком превратилась в обледенелую пустыню. Сериал основан на одноименном полнометражном фильме 2013 года во главе с Крисом Эвансом. В многосерийной адаптации главные роли сыграли Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Иддо Голдберг, Кэти МакГиннесс, Шон Бин, Роберто Урбина и другие.

Фото: NTN
Елена Королева
Елена Королева
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