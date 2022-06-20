Сериал «Сквозь снег» завершится четвертым сезоном

Телеканал TNT принял решение закрыть постапокалиптический сериал «Сквозь снег» после четвертого сезона, производство которого имеет место в настоящее время. По данным Deadline, продюсеры шоу не воспользовались опцией продления сотрудничества с актерским составом, тем самым дав им возможность заняться другими проектами. В ответ на запрос со стороны Deadline представитель TNT сообщил:

«Мы можем подтвердить, что сериал «Сквозь снег», имевший успех на протяжении нескольких лет в эфире TNT, подойдет к концу. Талантливые сценаристы, актеры и съемочная команда этого шоу взяли за основу необыкновенную концепцию и сумели воплотить ее захватывающим образом. «Сквозь снег» добился признания критиков и оказал значительное влияние на постапокалиптический жанр. Этот сериал навсегда останется в сердцах и умах поклонников».

«Сквозь снег» повествует о пассажирах непрестанно движущегося поезда, который несет на своем борту остатки человеческого рода после того, как планета целиком превратилась в обледенелую пустыню. Сериал основан на одноименном полнометражном фильме 2013 года во главе с Крисом Эвансом. В многосерийной адаптации главные роли сыграли Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Иддо Голдберг, Кэти МакГиннесс, Шон Бин, Роберто Урбина и другие.