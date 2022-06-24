В официальном синопсисе «Фьюриосы» подтвердили возвращение Несмертного Джо

В начале июня стало известно, что наконец начались съемки спин-оффа «Безумного Макса: Дорога ярости» о воительнице Фьюрисое, а сейчас горячо ожидаемый фильм Джорджа Миллера обзавелся официальным синопсисом. «Фьюриоса» будет посвящена происхождению и становлению заглавной героини, которую на этот раз сыграет не Шарлиз Терон, а Аня Тейлор-Джой.

В «Дороге ярости» упоминается край «Зеленые земли», плодородные просторы которого не были затронуты глобальным катаклизмом, превратившим планету в постапокалиптическую пустошь. Ко времени событий, показанных в четвертой части «Безумного Макса», эта легендарная страна пришла в упадок и исчезла. Согласно синопсису, во «Фьюриосе» зрители увидят, как юную героиню похитит из еще цветущих «Зеленых земель» коварный военачальник Дементус, который является тираном, грабящим окрестные территории. Интересно, что этот злодей впервые упоминается в видеоигре 2015 года «Безумный Макс».

Очевидно, Дементус будет главным антагонистом предстоящего фильма, но в сюжете будет задействован злодей, который знаком зрителям по «Дороге ярости» – речь о Несмертном Джо. В синопсисе значится, что Дементус и его байкерская свора наткнется на Цитатель Джо, что повлечет за собой конфликт между двумя тиранами. Фьюриоса попытается воспользоваться этой враждой, чтобы вернуться домой.

Мировая премьера «Фьюриосы» намечена на 24 мая 2024 года.