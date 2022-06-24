Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В официальном синопсисе «Фьюриосы» подтвердили возвращение Несмертного Джо

В официальном синопсисе «Фьюриосы» подтвердили возвращение Несмертного Джо

24 июня 2022 17:02
В официальном синопсисе «Фьюриосы» подтвердили возвращение Несмертного Джо

Главная героиня окажется между молотом и наковальней.

В начале июня стало известно, что наконец начались съемки спин-оффа «Безумного Макса: Дорога ярости» о воительнице Фьюрисое, а сейчас горячо ожидаемый фильм Джорджа Миллера обзавелся официальным синопсисом. «Фьюриоса» будет посвящена происхождению и становлению заглавной героини, которую на этот раз сыграет не Шарлиз Терон, а Аня Тейлор-Джой.

В «Дороге ярости» упоминается край «Зеленые земли», плодородные просторы которого не были затронуты глобальным катаклизмом, превратившим планету в постапокалиптическую пустошь. Ко времени событий, показанных в четвертой части «Безумного Макса», эта легендарная страна пришла в упадок и исчезла. Согласно синопсису, во «Фьюриосе» зрители увидят, как юную героиню похитит из еще цветущих «Зеленых земель» коварный военачальник Дементус, который является тираном, грабящим окрестные территории. Интересно, что этот злодей впервые упоминается в видеоигре 2015 года «Безумный Макс».

Очевидно, Дементус будет главным антагонистом предстоящего фильма, но в сюжете будет задействован злодей, который знаком зрителям по «Дороге ярости» – речь о Несмертном Джо. В синопсисе значится, что Дементус и его байкерская свора наткнется на Цитатель Джо, что повлечет за собой конфликт между двумя тиранами. Фьюриоса попытается воспользоваться этой враждой, чтобы вернуться домой.

Мировая премьера «Фьюриосы» намечена на 24 мая 2024 года.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Читать далее 20 июля 2022
Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Читать далее 21 июля 2022
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Читать далее 21 июля 2022
Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Читать далее 18 июля 2022
Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Читать далее 17 июля 2022
Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Читать далее 20 июля 2022
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Читать далее 22 июля 2022
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Читать далее 19 июля 2022
Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Читать далее 18 июля 2022
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Читать далее 20 июля 2022
Related video