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Киноафиша Новости По всей России в рамках Фестиваля уличного кино состоятся показы фильмов фестиваля «Короче»

По всей России в рамках Фестиваля уличного кино состоятся показы фильмов фестиваля «Короче»

23 июня 2022 13:12
По всей России в рамках Фестиваля уличного кино состоятся показы фильмов фестиваля «Короче»

В этом году мероприятие стартует 29 июня в Москве.

Посредством официального пресс-релиза Российский фестиваль короткометражного кино «Короче» объявил о сотрудничестве с Фестивалем уличного кино. Это партнерство направлено на продвижение формата короткого метра по всей стране. Согласно договору, фильмы «Короче» будут включены в программу Фестиваля уличного кино и будут представлены в более тысячи российских городов.

В нынешнем году Фестиваль уличного кино начнется 29 июня в Москве, после чего мероприятие переместится в другие регионы. В программе предстоящего смотра фигурирует фильм «Как разжечь потухший огонь», завоевавший главный приз на фестивале «Короче 2021». Вместе с тем публике будет показан дебютный режиссерский проект Александра Петрова, а также короткометражки при участии Ивана Янковского, Владимира Вдовиченкова, Милоша Биковича и прочих именитых артистов.

По всей России в рамках Фестиваля уличного кино состоятся показы фильмов фестиваля «Короче»

По договоренности, в 2023 году Фестиваль уличного кино будет включать в себя специальную программу «Короче». Следующий фестиваль «Короче» станет десятым по счету. Он состоится 19-21 августа в Калининграде. За время своего существование «Короче» зарекомендовал себя как солидную платформу для начинающих кинематографистов, открывающую перед ними большие возможности.

Фото: Фестиваль «Короче»
Елена Королева
Елена Королева
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