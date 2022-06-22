Вышел новый трейлер заключительных серий четвертого сезона «Очень странных дел»

Стрим-сервис Netflix выпустил полноценный трейлер второй части четвертого сезона «Очень странных дел». Ролик дает понять, что поклонников сериала ждет эпичное зрелище, средоточием которого станет решающая схватка со злодеем Векной из Изнанки.

Первая часть четвертого сезона завершается клиффхэнгером, когда выясняется, что Векна – это парень из Хоукинса по имени Генри Крил (Джейми Кэмпбелл Бауэр), который в 1950-х стал первым подопытным в рамках той же экспериментальной программы, участницей которого являлась Одиннадцать (Милли Бобби Браун). В то же время Нэнси Уилер (Наталия Дайер) остается в Изнанке, но Netflix подтвердил, что она жива и вскоре вернется в Хоукинс.

В свежем трейлере Одиннадцать отчаянно пытается воссоединиться со своими друзьями в Хоукинсе, в то время как Бреннер (Мэттью Модайн) настаивает, что на данный момент она «не готова» вернуться на прежний уровень по части своих сверхъестественных способностей. Бреннер утверждает: «Твои друзья не готовы к этой битве. Хоукинс падет».

Напряжение нарастает по всем фронтам. Уилл (Ноа Шнапп) говорит Майку (Финн Вулфхард), что Вена не остановится, «пока не заберет всех». Робин (Майя Хоук) признается Стиву (Джо Кири), что в этот раз все может закончиться плохо. Векна предупреждает Одиннадцать: «Твои друзья проиграли». В концовке ролика Одиннадцать сначала показана на фоне огромного взрыва в пустыне, а затем – внутри дома Крила.

Финальные серии четвертого сезона «Очень странных дел» выйдут на Netflix 1 июля.