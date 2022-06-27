Застрявшие в образе: 8 российских актеров, которые играют однотипные роли

Российский кинематограф любят критиковать: за посредственное качество, непродуманные сценарии, плохую игру. К слову, актерам в этом случае достается больше всех. Звезды российского кино часто оказываются в ловушке собственного типажа, имея при этом достаточный профессионализм. Кто же стал заложником одной роли?

Актриса любовь Аксенова довольно успешно стартовала в кино, что даже в какой-то момент заполнила собой все проекты и затмила коллег. Но количество – не равно качество. Аксенова смогла зарекомендовать себя как перспективная артистка, однако режиссеры зачастую отдают ей однотипные роли. В большинстве случаев она играет грубоватых особ, которые не остановятся ни перед чем в погоне за результатом.

Любовь Аксенова в «Бывших» и в «Почке»

Зрители полюбили Павла Прилучного после роли в сериале «Закрытая школа». После он начал уверенно строить карьеру, появляясь в таких громких проектах, как «Мажор» и «Рубеж». Уверенный старт обернулся для Прилучного замкнутым кругом: в фильмах и сериалах он теперь играет взрослую версию Максима Морозова, только гораздо более ожесточенную. Зрители до сих пор вспоминают его первую знаковую роль, которая сыграла с ним злую шутку.

Павел Прилучный в «Мажоре» и в «В клетке»

Саша Бортич часто упоминает, что не получила актерского образования, но это не помешало ей получать роли в популярных сериалах и фильмах. Она снималась как в авторских проектах, так и в попкорновых. Ради фильма «Я худею» Бортич даже пришлось в кратчайшие сроки набрать, а потом сбросить около 20 килограммов, но Кристиана Бейла из нее тем не менее не вышло. Режиссеры чаще всего видят актрису в роли инфантильной девушки с комплексами, которая компенсирует их за счет иронии и сарказма по отношению к другим людям.

«Александра Бортич в Полицейском с Рублевки» и в «Филфаке»

Красавец-серб Милош Бикович завоевал сердца российских (и не только) девушек за счет своей яркой внешности, ослепительной улыбки и запоминающегося акцента. Он сразу прослыл ловеласом, а про его романы с моделями и актрисами слагают легенды. Из-за этого Бикович буквально не вылезает из роли беспринципного мажора во многих проектах, будь то Павел из «Отеля Элеон» или Андрей из «The Телки».

Милош Бикович в «Отеле Элеон» и в «The Телки»

У Анны Котовой-Дерябиной никогда не было недостатка в ролях: ее приглашали сниматься как в ситкомы, так и в фестивальные фильмы. Яркая блондинка при этом почти всегда играла роли одного типа: классической красотки либо озлобленной и характерной женщины, проживающей где-то в средней полосе России. На других, более характерных персонажей, ее почему-то не рассматривают.

Анна Котова-Дерябина в «Учителях» и в «Сестрах»

Хрупкая и утонченная Светлана Иванова прославилась благодаря роли Натальи Бахметьевой в сериале «Тест на беременность». Она часто играет ответственных и сочувствующих героинь по примеру доктора, но не более того. Хоть зачастую ее роли характерные и яркие, ее нельзя назвать разноплановой актрисой. За счет миловидной внешности Иванова играет девушек или жен главных героев и учительниц. К слову, в ее фильмографии можно по пальцам пересчитать комедийные и незамысловатые роли.

Светлана Иванова в «Тесте на беременность» и в «Обоюдном согласии»

Виктор Хориняк слишком долго играл добродушного бармена Костю в сериале «Кухня». Позже актер заявил о себе в громком триквеле «Последний богатырь», который бил все рекорды по сборам в кинотеатрах. Несмотря на это, комедийный образ своего в доску бармена закрепился за ним. Зрителям сложно воспринимать Хориняка в драматичных проектах, одним из которых стал фильм «Мистер Нокаут».

Виктор Хориняк в «Последнем богатыре» и в «Мистере Нокауте»

Жестокая красота Ангелины Стречиной также не сыграла ей на руку в кино. В последние годы она стала новой звездой среди женщин-актрис и снялась во множестве нашумевших проектов, однако предлагают ей не столь разнообразные роли. Все персонажи Стречиной властные и прямолинейные, для чего-то более мягкого или смешного ее типаж не предполагается.