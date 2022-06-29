«Звездные войны»: трилогия «Оби-Ван Кеноби» была отменена после кассового провала «Хана Соло»

На стрим-сервисе Apple TV+ вышел последний из шести эпизодов мини-сериала «Оби-Ван Кеноби». Выяснилось, однако, что этот телепроект изначально задумывался студией Lucasfilm как очередная трилогия полнометражных фильмов. Об этом в интервью The Direct поведал сценарист Стюарт Битти. Его имя значится в числе авторов «Оби-Вана Кеноби», но он утверждает, что напрямую он над этим сериалом не работал. В связи с этим проектом Битти упоминается, поскольку он создал сценарий для несостоявшегося первого фильма про Оби-Вана.

«Я написал фильм, который они использовали как основу для сериала. Я провел год или полтора, работая над этим. Потом, когда после выхода «Соло» было принято решение больше не делать полнометражных спин-оффов, я оставил этот проект и занялся другими делами. Позже Джоби Харольд [продюсер и сценарист сериала «Оби-Ван Кеноби»] взял мои сценарии, расширив историю на два часа экранного времени до шести часов. Таким образом, я совершенно не работал с ними [над мини-сериалом], но я указан как автор каждого эпизода, поскольку это мой материал».

Битти добавил, что его оригинальная задумка о приключениях Кеноби состояла из «трех историй, потому что этот персонаж должен пройти три стадии развития». Вышедший мини-сериал основан на первой из этих историй, чья концепция заключается в следующем: «Уступи воле Силы. Перемести свою волю, откажись от своей воли. Оставь ребенка в покое».