Режиссер Дмитрий Давыдов снимает в Якутии англоязычный фильм «Граница»

Российская кинокомпания «Кинологистика» сообщила о старте съемок фольклорного хоррора под названием «Граница» (The Fence), режиссером и сценаристом которого выступает Дмитрий Давыдов. Ведущую роль в картине исполнит Вячеслав Шатненко («Холодное золото»). Съемки проходят в диких лесах Якутии, окончание работы намечено на 5 июля.

Сообщается, что «Граница» – это мистическая история об отце и дочери, которые проживают вдали от цивилизации. Главным героям предстоит столкнуться с некими потусторонними силами. Фильм снимается на английском языке с прицелом на международный прокат. Премьера должна состояться в 2023 году. Точная дата пока не установлена.

Комментируя свой новый проект, Давыдов заявил:

«Якутский фольклор славится мистическими историями, близко соприкасающимися с реальностью. Они постоянно присутствуют в быту якутского народа. Нам показалось очень интересным обратиться к этой теме, тем более, что в этой истории мы увидели сильный посыл для широкой аудитории».

Давыдов является уроженцем Якутии и одним из ярчайших представителей местного кино, которое в последнее время переживает расцвет. Ранее режиссер снял такие картины, как «Костер на ветру» (2016), «Нет бога кроме меня» (2019), «Пугало» (2020), «Ыт» (2021) и «Нелегал» (2022).