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Киноафиша Новости Кристиан Бэйл готов снова сыграть Бэтмена только под руководством Кристофера Нолана

Кристиан Бэйл готов снова сыграть Бэтмена только под руководством Кристофера Нолана

28 июня 2022 11:45
Кристиан Бэйл готов снова сыграть Бэтмена только под руководством Кристофера Нолана

Тем временем актер дебютировал в киновселенной Marvel.

На прошлой неделе в Голливуде состоялась мировая премьера блокбастера Marvel «Тор: Любовь и гром», в котором Кристиан Бэйл перевоплотился в злодея Горра. Как известно, это уже не первое появление Бэйла в супергеройском кино – ранее он сыграл главную роль в трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене. На днях Бэйл дал интервью порталу ScreenRant, прокомментировав потенциальное возвращение к образу Темного рыцаря:

«Нет. Никто никогда не упоминал об этом. Никто не выдвигал такой вариант. Время от времени люди говорят мне: «О, я слышал, с тобой связывались и предлагали то-то и то-то». На это я отвечаю: «Для меня это новость. Никто ничего такого не говорил». У меня есть договор с Крисом Ноланом. Мы сказали: «Эй, послушай. Давай сделаем три фильма, если нам это удастся. Затем мы покончим с этим. Давай не будем растягивать это надолго». Думаю, что-то бы получилось, если бы Крис Нолан сказал: «Знаешь что, у меня появилась еще одна история». Если бы он захотел рассказать эту историю при моем участии, я был бы в деле».

С тех пор, как Бэйл попрощался с ролью Бэтмена, этого персонажа успели сыграть Бен Аффлек и Роберт Паттинсон. Вышедший в этом году «Бэтмен» во главе с Паттинсоном собрал в мировом прокате $770 млн, что является успехом. Правда, Бэйл пока не успел ознакомиться с этим фильмом. Актер признался в этом на премьере «Тора: Любовь и гром», но пообещал, что непременно восполнит этот пробел.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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