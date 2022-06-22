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Киноафиша Новости В онлайн-кинотеатре KION станут доступны фильмы Джима Джармуша

В онлайн-кинотеатре KION станут доступны фильмы Джима Джармуша

22 июня 2022 13:05
В онлайн-кинотеатре KION станут доступны фильмы Джима Джармуша

«Более странно, чем в раю», «Мертвец», «Ночь на Земле» и еще три картины.

Отечественный онлайн-кинотеатр посредством официального пресс-релиза анонсировал цифровую премьеру фильмов культового американского инди-режиссера Джима Джармуша. С 1 июля на стриминге впервые в России появятся такие картины, как «Мертвец» (1995), «Ночь на Земле» (1991), «Более странно, чем в раю» (1984), «Кофе и сигареты» (2003), «Таинственный поезд» (1989) и «Отпуск без конца» (1980). Все эти фильмы можно будет посмотреть с русскими субтитрами.

Джармуш имеет славу одного из фаворитов синефилов по всему миру. Его имя также является синонимом независимого американского кино. Картинам Джармуша свойственны неспешность, медитативность и меланхоличность. Среди тем, к которым обращается режиссер на протяжении своей карьеры – побег за мечтой («Более странно, чем в раю»), коммуникация («Кофе и сигареты», «Ночь на Земле»), ностальгия («Таинственный поезд»), размышления о смерти («Мертвец»).

Картины Джармуша неоднократно входили в программы различных кинофестивалей. В разное время он удостоился четырех призов в рамках наиболее престижного фестиваля авторского кино в Каннах. В частности, картина «Более странно, чем в раю» была отмечена наградой «Золотая камера» за лучший полнометражны дебют.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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