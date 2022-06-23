Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Время спасать тонущие кинотеатры: в начале 2023 года в прокат выйдет обновленная версия «Титаника»

Время спасать тонущие кинотеатры: в начале 2023 года в прокат выйдет обновленная версия «Титаника»

23 июня 2022 16:34
Время спасать тонущие кинотеатры: в начале 2023 года в прокат выйдет обновленная версия «Титаника»

В декабре фильму исполнится 25 лет.

Как сообщает Deadline, в преддверии следующего Дня святого Валентина в повторный прокат выйдет легендарный фильм Джеймса Кэмерона «Титаник». Релиз приурочен в 25-летию со дня премьеры картины. С 10 февраля 2003 года на большом экране можно будет посмотреть отреставрированную версию «Титаника» в формате 3D 4K HDR.

О предстоящем возвращении «Титаника» в кинотеатры сообщил продюсер Джон Ландау, который уже многие годы сотрудничает с Кэмероном. Анонс состоялся в прошлую среду в Барселоне во время презентации Disney на мероприятии CineEurope. Там же присутствующим продемонстрировали, как обновленная версия фильма будет выглядеть в 3D.

«Титаник» вышел в свет в декабре 1997 года. Именно главные роли в этой картине сделали Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо звездами мирового масштаба. Фильм завоевал одиннадцать премий «Оскар», включая награды в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший монтаж» и «Лучшая оригинальная песня». На данный момент «Титаник» занимает третью строчку в списке самых кассовых фильмов в истории кино – его бокс-офис составляет $2,2 млрд. Лидерство в этом рейтинге принадлежит фантастическому блокбастеру «Аватар» (2009), автором которого тоже является Кэмерон.

Напомним, что в 2012 году «Титаник» уже выходил в повторный прокат, когда впервые была представлена его 3D-версия.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Читать далее 20 июля 2022
Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Читать далее 18 июля 2022
Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Читать далее 17 июля 2022
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Читать далее 21 июля 2022
Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Читать далее 21 июля 2022
Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Читать далее 20 июля 2022
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Читать далее 20 июля 2022
Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Читать далее 18 июля 2022
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Читать далее 22 июля 2022
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Читать далее 19 июля 2022
Related video