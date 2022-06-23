Время спасать тонущие кинотеатры: в начале 2023 года в прокат выйдет обновленная версия «Титаника»

Как сообщает Deadline, в преддверии следующего Дня святого Валентина в повторный прокат выйдет легендарный фильм Джеймса Кэмерона «Титаник». Релиз приурочен в 25-летию со дня премьеры картины. С 10 февраля 2003 года на большом экране можно будет посмотреть отреставрированную версию «Титаника» в формате 3D 4K HDR.

О предстоящем возвращении «Титаника» в кинотеатры сообщил продюсер Джон Ландау, который уже многие годы сотрудничает с Кэмероном. Анонс состоялся в прошлую среду в Барселоне во время презентации Disney на мероприятии CineEurope. Там же присутствующим продемонстрировали, как обновленная версия фильма будет выглядеть в 3D.

«Титаник» вышел в свет в декабре 1997 года. Именно главные роли в этой картине сделали Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо звездами мирового масштаба. Фильм завоевал одиннадцать премий «Оскар», включая награды в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший монтаж» и «Лучшая оригинальная песня». На данный момент «Титаник» занимает третью строчку в списке самых кассовых фильмов в истории кино – его бокс-офис составляет $2,2 млрд. Лидерство в этом рейтинге принадлежит фантастическому блокбастеру «Аватар» (2009), автором которого тоже является Кэмерон.

Напомним, что в 2012 году «Титаник» уже выходил в повторный прокат, когда впервые была представлена его 3D-версия.