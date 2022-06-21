Вызывают восхищение: 8 стильных турецких актеров, с которых мужчинам стоит брать пример

Легенда гласит, что за самыми стильными, красивыми и воспитанными мужчинами нужно ехать в Турцию. Этот факт лишний раз подтверждается количеством секс-символов в местном кинематографе. Предлагаем погрузиться в мир восточных мужчин-актеров, с которых необходимо брать пример остальным.

Бурак Озчивит является негласным эталоном мужской красоты для женщин по всему миру. Многие запомнили его по роли статного «бизнесмена из трущоб» Кемаля из сериала «Черная любовь», однако в жизни актер предпочитает более комфортную одежду в противовес строгим костюмам. Даже на прогулке с супругой и детьми его вряд ли можно заметить без укладки и в домашней одежде.

Бурак Озчивит

Где снимался: «Любовь против судьбы», «Особняк с виноградными лозами», «Опасная любовь»

Про 50-летнего Озджана Дениза можно сказать как про хорошее вино – с возрастом становится только лучше. Благородная седина не портит актера, а только придает солидности и лоска. Стиль в одежде актер выбирает сдержанный: пестрые рубашки и пляжные шорты – это не про него. Статусности ему также придает аккуратно оформленная борода.

Озджан Дениз

Где снимался: «Великолепный век», «Опасные улицы», «Бесценное время»

Разбавляет подборку жгучих брюнетов улыбчивый Арас Булут Ийнемли. Он является одним из самых молодых востребованных актеров в Турции. 31-летний Арас не зацикливается на внешности, но всегда выглядит ухоженно. Светлые кудрявые волосы для светских выходов он укладывает наверх, а в повседневной жизни выбирает «серферский» стиль.

Арас Булут Ийнемли

Керем Бюрсин является секс-символом для нового поколения, причем не только в Турции, но и по всему миру. Многие продолжают видеть в нем «робота» Серкана Болата, но вряд ли это может навредить его карьере и признанию. Бюрсин обладает нетипичной для Турции внешностью, при этом пользуется вниманием. Он также всячески старается поддерживать спортивную форму.

Керем Бюрсин

Где снимался: «Черная любовь», «Любовь 101», «Разлука»

Харизме Каана Урганджиоглу можно только позавидовать. Актер органично смотрится как в строгих костюмах, так и в расслабленных аутфитах. Он экспериментирует с внешностью, примеряя на себя разные стрижки, варьируя длину щетины. При этом Каан умело подчеркивает то, что дано ему от природы.

Каан Урганджиоглу

Где снимался: «Запах клубники», «Мечты и жизни», «Моя молодость»

Красавчик Экин Мерт Даймаз, в отличие от остальных актеров в подборке, только начинает свой путь в кино и подает большие надежды. Однако это не значит, что у него нет толпы поклонниц – скорее наоборот. Экин сыграл в большинстве проектов второстепенные роли, но его заметили и полюбили за счет яркой внешности. Он также не прочь продемонстрировать в соцсетях фотографии спортивного тела, которое явно является результатом упорного труда.

Экин Мерт Даймаз

40-летний Ибрагим Челиккол полюбился зрителям по роли в сериале «Черно-белая любовь». Поклонницы отметили острый взгляд актера, его пронзительные глаза и отличную физическую форму. Челиккол не боится распрощаться с вниманием и пробует разные амплуа. Для некоторых проектов ему требовалось отрастить усы либо коротко постричься, но правильный уход за собой и уверенность в себе делают свою работу.

Ибрагим Челиккол

Где снимался: «Великолепный век», «Ты моя Родина», «1001 ночь»

Знаменитый Султан Сулейман Халит Эргенч и в жизни придерживается «царского» воспитания. Он всегда старается держаться на публике статно, предпочитает дорогие костюмы и пышную бороду, которая, к слову, совсем его не портит. Эргенч никогда не перестанет быть интересным за счет совокупности человеческих качеств и природного обаяния.