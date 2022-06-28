Сестры Сандерсон возвращаются: вышел первый трейлер «Фокуса-покуса 2»

В прошлый раз ведьмы из «Фокуса-покуса» пробудились спустя три столетия. На этот раз они отсутствовали лишь около трех десятилетий. Сестры Сандерсон – Винифред (Бетт Мидлер), Сара (Сара Джессика Паркер) и Мэри (Кэти Нэджими) – вновь восстают из могил в первом тизере второй части «Фокуса-покуса». Сиквел выйдет на стрим-сервисе Disney+ 30 сентября, а сейчас стал доступен первый тизер-трейлер картины.

Оригинальный фильм вышел в 1993 году. Это история о трех злобных сестрах из городка Салем, Массачусетс. Триста лет они покоились на кладбище, пока не была зажжена свеча с черным пламенем, огонь которой воскресил троицу ведьм в канун Дня всех святых при полной луне. Им противостоят молодой Мак Деннисон (Омри Кац) и его сестра Дэни (Тора Бёрч). Ребятам нужно помешать ведьмам обрести бессмертие до того, как взойдет солнце. Режиссером оригинала выступил Кенни Ортега, тогда как продолжение сняла Энн Флетчер.

Хотя в конце первого фильма сестры Сандерсон погибают, в сиквеле они возвращаются к жизни после того, как злосчастную свечу зажигают две девочки подросткового возраста. Кроме Мидлер, Паркер и Нэджими, в актерский состав «Фокуса-покуса 2» вошли Ханна Уэддингхэм, Тони Хейл, Сэм Ричардсон, Даг Джонс, Уитни Пик и другие.