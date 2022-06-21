Питер Капальди сыграет детектива в сериале «Досье преступника»

Стрим-сервис Apple TV+ продолжает увеличивать количество своих оригинальных проектов. Накануне стало известно, что стример заказал производство восьми эпизодов криминального сериала под названием «Досье преступника» (Criminal Record), главные роли в котором исполнят Питер Капальди и Каш Джамбо.

В «Досье преступника» Капальди перевоплотится в старшего инспектора полиции Дэниэла Хегарти, который предан защите своего профессионального наследия. Джамбо досталась роль сержанта Джун Ленкер – это амбициозная женщина, пребывающая на ранней стадии своей карьеры, но стремящаяся сделать себе имя. Отправной точкой сюжета «Досье преступника» станет анонимный звонок, заставляющий Хегарти и Ленкер вновь взяться за давно забытое расследование. Сообщается, что в сериале будут затронуты такие проблемы, как расизм, недееспособность государственных структур и преодоление разногласий внутри британского общества.

Капальди наиболее известен по роли Двенадцатого Доктора в культовом научно-фантастическом сериале «Доктор Кто», а также по комедийному шоу «Гуща событий». Недавно он сыграл суперзлодея Мыслителя в фильме DC «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Что до Джамбо, то на ее счету такие проекты, как «Хорошая жена» и «Хорошая борьба». Ранее Капальди и Джамбо вместе снялись в сериале «Торчвуд».