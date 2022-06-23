Брэд Питт утверждает, что его актерская карьера находится на заключительном этапе

В этом году выйдут две картины во главе с именитым исполнителем.

В 2020 году Брэд Питт получил премию «Оскар» за роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», а в этом году на экраны выйдет комедийный боевик «Быстрее пули», в котором он исполняет главную роль. Несмотря на это, 58-летний актер не настрое на некий новый расцвет своей кинокарьеры. Напротив, в интервью журналу GQ Питт заявил, что его актерский путь близок к завершению:

«Я считаю, что нахожусь на последнем этапе. Это мой заключительный семестр или триместр. Каким будет этот сегмент? И как я хочу его обустроить?»

Кроме «Быстрее пули» в этом году при участии Питта в свет выйдет драма Дэмьена Шазелла «Вавилон». Мировая премьера намечена на 25 декабря. В этой картине компанию актеру составит Марго Робби. «Вавилон» – эпический фильм о старом Голливуде, повествующий о переходе от немого кино к звуковому.

Параллельно Питт активно работает в качестве продюсера под баннером своей кинокомпании Plan B. В этом году в ростере Plan B значатся такие картины, как байопик о Мэрилин Монро «Блондинка» и долгожданная драма Сары Полли «Женщины говорят» по одноименному роману Мириам Тоус. Этот фильм во главе с Руни Марой и Фрэнсис МакДорманд посвящен группе меннонитских женщин, которые объединяются против своих насильников. По словам Питта, это будет необычайно глубокая картина.