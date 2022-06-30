Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде начнутся не ранее 2024 года

26-й картины о приключениях Джеймса Бонда придется ждать долго. Продюсер франшизы Барбара Брокколи в беседе с Deadline заявила, что производство нового фильма точно не начнется в ближайшие два года, причем этот перерыв может оказаться еще дольше. Эта пауза имеет смысл, поскольку Брокколи и ее команда должны найти подходящего преемника Дэниэла Крэйга, который попрощался с ролью агента 007 после выхода «Не время умирать» (2021). Отвечая на вопрос о наследнике Крэйга, Брокколи сказала:

«Никто никуда не спешит. Мы размышляем о том, куда двигаться дальше, мы все обговариваем. У нас нет сценария, мы не можем им заняться, пока не определимся со своим подходом к следующему фильму, который должен стать настоящим переосмыслением Бонда. Мы переосмысляем, кем он является – это требует времени. Я бы сказала, что мы по меньшей мере в двух годах от начала съемок».

Напомним, что перерыв между последним фильмом о Бонде с Пирсом Броснаном и «Казино Рояль», в котором дебютировал Крэйг, составил четыре года. На роль нового Бонда сейчас претендует ряд именитых актеров, включая Идриса Эльбу и Реге-Жана Пейджа, но Брокколи подчеркнула, что официально кастинг еще не начался.