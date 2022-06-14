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Киноафиша Новости Режиссер нескольких частей «Форсажа» снимет фильм по веб-комиксу «Ванпанчмен»

Режиссер нескольких частей «Форсажа» снимет фильм по веб-комиксу «Ванпанчмен»

14 июня 2022 15:06
Режиссер нескольких частей «Форсажа» снимет фильм по веб-комиксу «Ванпанчмен»

Разойдясь с Вином Дизелем, Лин готов взяться за создание новой крупной кинофраншизы.

Неожиданно покинув пост режиссера «Форсажа 10» из-за творческих разногласий, Джастин Лин быстро определился со своим новым проектом. Как сообщает Deadline, он выступит постановщиком супергеройского фильма о Ванпанчмене, разработкой которого занимается студия Sony Pictures. Сценарий для предстоящей картины напишут Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер, которые ранее работали над «Джуманджи: Новый уровень» и «Веномом». В команду продюсеров вошли Ави Арад и Ари Арад (фильмы о Человеке-пауке, «Железный человек», фильмы о Людях Икс, «Веном»).

«Ванпанчмен» – серия комиксов, популярная не только в Японии, но и по всему миру. Это история о супергерое Сайтаме, который способен одолеть любого противника с одного удара. Впрочем, статус непобедимого бойца наскучивает герою, так что он стремится найти себе равного по силе оппонента. Создателем «Ванпанчмена» является японский автор под никнеймом ONE. Манга дебютировала в сети в 2009 году, со временем обретя поклонников по всему миру. В 2012 году «Ванпанчмен» был опубликован в виде традиционной книжной манги, а в 2015-м комикс впервые вышел на английском языке. В дальнейшем на «Ванпанчмен» получил адаптацию в виде аниме-сериала и видеоигры, превратившись в полноценную медиафраншизу.

Лин наиболее известен как постановщик пяти частей «Форсажа». Также на его режиссерском счету такие фильмы, как «Стартрек: Бесконечность» (2016) и «Поединок» (2005).

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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