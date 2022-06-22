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Киноафиша Новости Милош Бикович пополнил актерский состав фильма «Вызов»

Милош Бикович пополнил актерский состав фильма «Вызов»

22 июня 2022 12:05
Милош Бикович пополнил актерский состав фильма «Вызов»

Доступна подборка новых фото со съемок.

В октябре прошлого года режиссер Клим Шипенко («Салют-7») и актриса Юлия Пересильд отправились на МКС, чтобы отснять часть амбициозного отечественного фильма «Вызов». Эта картина станет первым проектом в истории кино, съемки которого прошли в космосе. Завершив работу над самой сложной частью производства, Шипенко приступил ко второму блоку съемок, который проходит в Москве – об этом сообщает кинокомпания «Централ Партнершип».

Также в сети появилась подборка фото со съемочной площадки. На снимках запечатлен новичок актерского состава в лице звезды комедий «Холоп» и «Хочу замуж» Милоша Биковича. Ему досталась роль хирурга и коллеги главной героини, которую играет Пересильд. Кроме Биковича и Пересильд, на фото фигурируют Шипенко и Владимир Машков.

Милош Бикович пополнил актерский состав фильма «Вызов»Милош Бикович пополнил актерский состав фильма «Вызов»Милош Бикович пополнил актерский состав фильма «Вызов»
Милош Бикович пополнил актерский состав фильма «Вызов»

В центре сюжета «Вызова» – кардиохирург Евгения (Пересильд), которой приходится в срочном порядке отправиться на МКС, чтобы в условиях невесомости прооперировать космонавта. Согласно «Роскосмосу», за без малого две недели в космосе Шипенко и Пересильд отсняли около 35-40 минут экранного времени. В фильме также снялись профессиональные космонавты, тоже пребывавшие в то время на борту МКС.

Датой премьеры «Вызов» пока не обзавелся.

Фото: Централ Партнершип
Елена Королева
Елена Королева
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