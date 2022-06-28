Спорим, вы не замечали: 8 шуток в мультфильмах из детства, которые можно осознать только с возрастом

Не кривитесь, когда дети предложат в очередной раз пересмотреть их любимые мультфильмы: возможно, вы уловите там много интересных тем или вполне себе взрослых шуток 18+.

Милые и добрые сюжеты мультфильмов сочиняют взрослые и порой для взрослых. Изобретательные создатели анимационных проектов нередко прячут в кадрах отсылки, которые считываются только людьми постарше. Так что бывает любопытно внимательно пересмотреть любимые с детства истории, чтобы поучаствовать в увлекательной игре «заметишь или нет». Киноафиша собрала несколько примеров таких «шалостей».

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«Том и Джерри» (1945 — настоящее время)

В знаменитом проекте, который шутливо можно назвать мультсериалом по мотивам игры «кошки-мышки», иногда встречаются забавные эпизоды, понятные только взрослым. Например, в серии «Приятель на время» 1947 года (2-й сезон, 28-я серия) в рьяной погоне за мышонком Том случайно попадает в бочку с яблочным сидром. По-видимому, кот успел вылакать внушительное количество веселящей жидкости, потому что в следующем кадре он был уже весьма захмелевшим. Сидр подействовал на Тома крайне положительно: он резко подобрел к Джерри и увидел в нем практически лучшего друга. По-настоящему понять это можно только во взрослой жизни, не так ли?

Том, который познал тщетность бытия после выпитой бочки сидра

9 жизненных уроков, которые мы получили из сериалов Песня Шрама и марш гиен, которые в шаге вытягивают правую лапу под углом примерно в 45 градусов, неспроста выстроена именно так. Эта отсылка к нацистскому приветствию может не считываться маленькими зрителями, но точно удивит вас при повторном просмотре во взрослом возрасте.

Песня Шрама и марш гиен

В продолжении сказки про Аладдина звучит шутка, понятная лишь взрослой аудитории. В мультфильме появляется свадебная тема, но и без опасных приключений сюжет не обходится. Когда на дворец нападают разбойники, Джинн произносит совсем не детскую шутку. «Я думал, земля должна начать трястись только во время медового месяца», — и теперь-то мы знаем, что он имел в виду.

В одном из вариантов перевода Джин говорит: «Земля дрожит как в медовый месяц»

Каждый видит в меру своей испорченности, так что зрители помладше и постарше, смотря на один и тот же кадр, будут смеяться над разными шутками. И вы наверняка раньше не замечали, что в мультфильме об эгоистичном императоре Куско в одном из эпизодов спрятана шутка 18+. Детьми мы смеялись над тем, что брутальный телохранитель злодейки Измы по имени Кронк спит с милым медвежонком. Сейчас наш взгляд скорее падает на необычное расположение палатки — отсылка к мемам про особенности мужской физиологии.

Кронк и его странная палатка

Мультфильм о зеленом огре и его друзьях содержит немало взрослых шуток. Так, в первой части при виде внушительных размеров замка лорда Фаркуада Шрек спрашивает у Осла: «Как думаешь, он этим замком что-то компенсирует?». И кажется, он говорит не о маленьком росте диктатора.

Шрэк впервые видит замок Фаркуада

Во второй части продолжается эта игра со взрослыми зрителями на их испорченность. Например, в сцене ареста Шрека, Осла и Кота рыцари находят у последнего пакетик с интересным содержимым, а он в ответ сообщает, что это не его, ему подкинули.

Пакетик со странным содержимым, который Кот пытается выдать за чужой

Помните момент, когда четверо животных из нью-йоркского зоопарка оказались на острове? Тогда, разозлившись на Марти, лев Алекс стал гнаться за лучшим другом. А зебра тем временем выкрикивала не связанные друг с другом слова, которые в детстве казались бессмысленными и веселыми. Однако «sugar honey iced tea» — это акроним, в котором зашифровано ругательное shit.

В дубляже Марте и вовсе кричит «еклмн»

В хорошем и добром мультфильме есть отсылка к совсем не детскому сериалу «Во все тяжкие». В сцене с бараном в подпольной лаборатории даже упоминаются имена Уолтер и Джесси — так зовут главных героев знаменитого шоу.