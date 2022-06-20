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Киноафиша Новости Рассел Кроу воспитывает будущего чемпиона по боксу в трейлере фильма «Боец: Король ринга»

Рассел Кроу воспитывает будущего чемпиона по боксу в трейлере фильма «Боец: Король ринга»

20 июня 2022 12:39
Рассел Кроу воспитывает будущего чемпиона по боксу в трейлере фильма «Боец: Король ринга»

Биографическая картина о легендарном кулачном бойце Джеме Белчере.

Кинокомпания «Парадиз» представила русскоязычный трейлер спортивной драмы «Боец: Король ринга». В основу фильма легла биография кулачного бойца Джема Белчера, который жил на рубеже XVIII-XIX веков. Ведущие роли сыграли Мэтт Хукингс, Рассел Кроу и Рэй Уинстон.

Трейлер начинается со сцены, в которой группа парней задирает мальчишку, который судя по всему, часто ввязывается в драки. Начавшуюся потасовку прерывает дед главного героя (Кроу), который утверждает, что парень пойдет по его стопам и станет профессиональным бойцом. Затем действие переносится в 1800 год. Возмужавший Джем Белчер (Хукингс), как и его дед, является регулярным участников кулачных боев – очевидно, что в этом деле молодой человек преуспевает. Чтобы сделать следующий шаг в карьере, Белчер соглашается стать учеником искушенного в рукопашных боях старика в исполнении Уинстона.

Тренировки идут Белчеру на пользу, поскольку вскоре слава о нем доходит до высшего общества. Это позволяет ему участвовать в матчах, за которыми наблюдает элита. Несмотря на это, мать Белчера предупреждает сына, что ему грозит та же судьба, которая постигла его деда. Впрочем, парень игнорирует материнские назидания, поскольку он твердо намерен завоевать титул чемпиона Англии.

Режиссером фильма выступает Дэниэл Грэм. Автором сценария является Хукингс. В российский прокат «Боец: Король ринга» должен выйти 30 июня.

Фото: Amazon Prime Video
Елена Королева
Елена Королева
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