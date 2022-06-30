Тихон Жизневский раскрывает древнюю загадку в первом трейлере фильма «Либерея: Охотники за сокровищами»

Отечественная кинокомпания «Централ Партнершип» представила дебютный тизер-трейлер фильма «Либерея: Охотники за сокровищами», театральный релиз которого состоится 27 октября. Главные роли в картине исполнили Тихон Жизневский, Алексей Серебряков, Диана Пожарская и Артем Ткаченко.

Отправной точкой сюжета «Либереи: Охотники за сокровищами» станет обнаружение при строительстве московского метро бесценного оклада, который указывает на то, что мифическая Библиотека Ивана Грозного существует на самом деле. Впрочем, об уникальной находке на долгое время забывают, пока в наши дни она не оказывается в руках у обыкновенного парня Ильи (Жизневский). Его жизнь оказывается под угрозой, поскольку оклад стремятся присвоить некие могущественные силы.

Судьба сводит Илью с эксцентричным мужчиной (Серебряков), который уверен, что при помощи оклада модно отыскать Библиотеку. Их помощницей в этом квесте становится неотразимая филолог Арина (Пожарская). Чтобы раскрыть древнюю загадку, троице героев предстоит побывать во многих потайных и опасных местах по всей России.

Производством «Либереи: Охотники за сокровищами» «Централ Партнершип» занимается совместно с онлайн-кинотеатром IVI и компанией АНО «Медиа Юниверсал Ивент». Картина была снята при поддержке Фонда кино. Автором сценария выступает Андрей Золотарев («Спутник», «Призрак»), тогда как режиссерское кресло занял Глеб Орлов («Поддубный»).