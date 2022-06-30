Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Тихон Жизневский раскрывает древнюю загадку в первом трейлере фильма «Либерея: Охотники за сокровищами»

Тихон Жизневский раскрывает древнюю загадку в первом трейлере фильма «Либерея: Охотники за сокровищами»

30 июня 2022 16:17
Тихон Жизневский раскрывает древнюю загадку в первом трейлере фильма «Либерея: Охотники за сокровищами»

.Зрителей ждут увлекательные приключения в духе «Индианы Джонса».

Отечественная кинокомпания «Централ Партнершип» представила дебютный тизер-трейлер фильма «Либерея: Охотники за сокровищами», театральный релиз которого состоится 27 октября. Главные роли в картине исполнили Тихон Жизневский, Алексей Серебряков, Диана Пожарская и Артем Ткаченко.

Отправной точкой сюжета «Либереи: Охотники за сокровищами» станет обнаружение при строительстве московского метро бесценного оклада, который указывает на то, что мифическая Библиотека Ивана Грозного существует на самом деле. Впрочем, об уникальной находке на долгое время забывают, пока в наши дни она не оказывается в руках у обыкновенного парня Ильи (Жизневский). Его жизнь оказывается под угрозой, поскольку оклад стремятся присвоить некие могущественные силы.

Судьба сводит Илью с эксцентричным мужчиной (Серебряков), который уверен, что при помощи оклада модно отыскать Библиотеку. Их помощницей в этом квесте становится неотразимая филолог Арина (Пожарская). Чтобы раскрыть древнюю загадку, троице героев предстоит побывать во многих потайных и опасных местах по всей России.

Производством «Либереи: Охотники за сокровищами» «Централ Партнершип» занимается совместно с онлайн-кинотеатром IVI и компанией АНО «Медиа Юниверсал Ивент». Картина была снята при поддержке Фонда кино. Автором сценария выступает Андрей Золотарев («Спутник», «Призрак»), тогда как режиссерское кресло занял Глеб Орлов («Поддубный»).

Фото: Централ Партнершип
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Читать далее 20 июля 2022
Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Читать далее 18 июля 2022
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Читать далее 21 июля 2022
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Читать далее 22 июля 2022
Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Читать далее 17 июля 2022
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Читать далее 20 июля 2022
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Читать далее 19 июля 2022
Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Читать далее 21 июля 2022
Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Читать далее 18 июля 2022
Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Читать далее 20 июля 2022
Related video