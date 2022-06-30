Вышел первый тизер третьего сезона «Королевства» Ларса фон Триера

В декабре 2020 года стало известно, что после фильма «Дом, который построил Джек» один из главных режиссеров современности Ларс фон Триер возьмется за третий сезон своего сериала «Королевство», выходившего в 1994-1997 годах. Судия по всему, съемки новых серий уже завершились – кинокомпания TrustNordisk представила первый тизер третьего сезона, который получил название «Королевство: Исход». Три сезона этого телепроекта позиционируются как трилогия, состоящая из 13 эпизодов.

В представленном тизере протагонистка Карен исполнении Бодиль Ёргенсон в состоянии сомнамбулизма приходит к парадному входу Королевского госпиталя Копенгагена – это место, «где зло пустило свои корни, а медицинская наука изо дня в день борется сама с собой». Отметим, что в фильме фон Триера «Идиоты» (1998) Ёргенсон тоже сыграла героиню по имени Карен, так что не исключено, что это тот же самый персонаж.

Фон Триер написал сценарий «Исхода» вместе с Нильсом Вёрсель – ранее они вместе работали не только над первым двумя сезонами «Королевства», но также над фильмом «Европа» (1991).

Предварительный синопсис третьего сезона «Королевства» гласит:

«Врата Королевства открылись. Теперь нетерпеливые души могут впервые увидеть сверхъестественный и необъяснимый мир «Королевства», где начнется финальная битва между добром и злом».

Известно, что заключительных пяти эпизодах сериала появятся Ларс Миккельсен, Микаэл Персбрандт, Николай Ли Каас, Тува Новотны, а также Давид Денсик и Александр Скарсгард.