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Киноафиша Новости Хелен Миррен учит добру в трейлере душещипательной драмы «Белая птица: Чудесная история»

Хелен Миррен учит добру в трейлере душещипательной драмы «Белая птица: Чудесная история»

27 июня 2022 13:37
Хелен Миррен учит добру в трейлере душещипательной драмы «Белая птица: Чудесная история»

Фильм является спин-оффом семейной драмы «Чудо».

Студия Lionsgate представила первый трейлер военной драмы о добре и любви «Белая птица: Чудесная история», действие которой происходит в той же вселенной, что и фильм Стивена Чбоски «Чудо» (2017). «Белую птицу» снял режиссер Марк Форстер («Волшебная страна»). В основу картины лег одноименный роман Р. Дж. Паласио.

«Чудо» повествует о маленьком мальчике Августе Пулмане, который страдает от редкого генетического заболевания, обезобразившего его лицо. Несколько лет получая образование дома, он поступает в пятый класс общеобразовательной школы, где ему впервые предстоит учиться с обычными детьми. «Белая птица» является спин-оффом «Чуда». Главный герой предстоящего фильма – мальчик Джулиан, который был исключен из школы за неподобающее отношение в Августу.

В трейлере «Белой птицы» Джулиан слушает рассказ своей бабушки в исполнении Хелен Миррен. Она напоминает внуку, что его исключили из школы «за жестокость по отношению к другому мальчику». Чтобы помочь Джулиану иначе посмотреть на мир, героиня Миррен рассказывает ему о своем детстве. Действие переносится во времена Второй мировой войны в оккупированную нацистами Францию. В то время маленькая бабушка Джулиана, имеющая еврейское происхождение, познакомилась в школе с мальчиком, который впоследствии спас ее от отправки в концентрационный лагерь.

Сценарий «Белой птицы» написал Марк Бомбэк. Кроме Миррен, в актерский состав вошли Джиллиан Андерсон, Оливия Росс, Орландо Швердт, Ариелла Глейсер и Ишай Голан. В российский прокат фильм должен выйти 3 ноября.

Фото: Lionsgate
Елена Королева
Елена Королева
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