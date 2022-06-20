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Киноафиша Новости Николь Кидман сыграет в триллере «Холланд, Мичиган»

Николь Кидман сыграет в триллере «Холланд, Мичиган»

20 июня 2022 12:54
Николь Кидман сыграет в триллере «Холланд, Мичиган»

Актриса перевоплотится в провинциальную женщину, которая раскрывает страшные тайны своего мужа.

По данным Deadline, Николь Кидман продолжит сотрудничать с Amazon Studios, снявшись в триллере под названием «Холланд, Мичиган» (Holland, Michigan). Режиссером фильма выступит Мими Кейв, известная как постановщица комедийного хоррора «Свежатинка» (2022) с Себастианом Стэном и Дэйзи Эдгар-Джонс.

«Холланд, Мичиган» будет снят по сценарию Эндрю Содроски («Охота»). В 2013 году этот проект возглавил знаменитый «Черный список лучших сценариев». В центре сюжета – женщина (Кидман), живущая в маленьком городе на Среднем Западе. Будучи уверенной, что ее муж ей изменяет, расстроенная героиня решает взять инициативу в свои руки и заводит собственный роман на стороне. Однако позже выясняется, что на самом деле ее ведущий двойную жизнь супруг скрывает куда более зловещие тайны, чем она могла вообразить. Сообщается, что предстоящий фильм будет выдержан в духе Хичкока. Кидман не только сыграет ведущую роль, но и выступит продюсером наряду с Пером Саари.

В последнее время Кидман активно снимается как в полнометражном кино, так и в сериалах. Ее последний на данным момент проект – сюрреалистическая феминистская антология «Пронзительно громко», которая вышла в апреле. В том же месяце состоялся релиз средневекового боевика «Варяг», в котором актриса сыграла мать главного героя. В прошлом году при участии Кидман вышли мини-сериал «Девять совершенно незнакомых людей» и байопик «В роли Рикардо».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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