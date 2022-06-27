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Киноафиша Новости Жюльет Бинош возвращается к бывшему возлюбленному в трейлере триллера «С любовью и яростью»

Жюльет Бинош возвращается к бывшему возлюбленному в трейлере триллера «С любовью и яростью»

27 июня 2022 12:46
Жюльет Бинош возвращается к бывшему возлюбленному в трейлере триллера «С любовью и яростью»

Фильм получил награду за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале.

Кинокомпания IFC Films представила трейлер эротического триллера «С любовью и яростью», главные роли в котором исполнили звезды французского кино Жюльет Бинош, Венсан Линдон и Грегуар Колен. Это новая картина выдающейся постановщицы Клер Дени («Хорошая работа», «Высшее общество»). Синопсис «С любовью и яростью» гласит:

«Сара (Бинош) и Жан (Линдон) вместе уже десять лет. Их отношения стабильны и проникнуты любовью. Когда они впервые встретились, у Сары был возлюбленный Франсуа (Колен), лучший друг Жана. Однажды, впервые за долгое время, Сара встречает Франсуа. Она замечает его на улице, тогда как он ее не видит. Несмотря на это, Сару обуревает чувство, что ее жизнь может неожиданно измениться. Франсуа действительно связывается с Жаном, предлагая ему возобновить сотрудничество. Былой порядок вещей оказывается нарушен, в любовном треугольнике нарастает напряжение».

Фильм основан на романе Кристин Анго «Переломный момент в жизни» (Un tournant de la vie), который был опубликован в 2018 году. На прошедшем в этом году Берлинском кинофестивале «С любовью и яростью» удостоился приза за лучшую режиссуру. Цифровой релиз картины состоится 23 августа.

Фото: IFC Films
Елена Королева
Елена Королева
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