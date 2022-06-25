Тест: насколько ты готов к новому фильму о Торе?

8 июля Тору предстоит встреча со своим греческим двойником Зевсом и противостояние с Горром Убийцей богов, а зрители вновь увидят Джейн Фостер – на этот раз с Мьёльниром в руке и способностями, не уступающими Громовержцу. Но пока стоит освежить в памяти некоторые детали из жизни Тора, его друзей и врагов, а заодно проверить, насколько хорошо ты в них разбираешься. Поэтому проходи наш сложный тест, чтобы выяснить, претендуешь ли ты на звание гуру MCU или от него тебя отделяет еще пара десятков пересмотров франшизы о Торе.

Тест: к какой супергеройской силе из Marvel ты предрасположен