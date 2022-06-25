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Киноафиша Новости Тест: насколько ты готов к новому фильму о Торе?

Тест: насколько ты готов к новому фильму о Торе?

25 июня 2022 17:00
Тест: насколько ты готов к новому фильму о Торе?

Накануне мировой премьеры фильма «Тор: Любовь и гром» предлагаем тебе проверить свои познания о прошлом Громовержца.

8 июля Тору предстоит встреча со своим греческим двойником Зевсом и противостояние с Горром Убийцей богов, а зрители вновь увидят Джейн Фостер – на этот раз с Мьёльниром в руке и способностями, не уступающими Громовержцу. Но пока стоит освежить в памяти некоторые детали из жизни Тора, его друзей и врагов, а заодно проверить, насколько хорошо ты в них разбираешься. Поэтому проходи наш сложный тест, чтобы выяснить, претендуешь ли ты на звание гуру MCU или от него тебя отделяет еще пара десятков пересмотров франшизы о Торе.

Тест: к какой супергеройской силе из Marvel ты предрасположен

Алена Попова
Алена Попова
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