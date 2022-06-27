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Киноафиша Новости Вышел трейлер шоу о путешествиях «Фантастические друзья» со звездами «Гарри Поттера»

Вышел трейлер шоу о путешествиях «Фантастические друзья» со звездами «Гарри Поттера»

27 июня 2022 14:48
Вышел трейлер шоу о путешествиях «Фантастические друзья» со звездами «Гарри Поттера»

Ведущими и продюсерами проекта выступают братья Фелпс.

Кинокомпания Dash Pictures выпустила трейлер документально мини-сериала «Фантастические друзья» (Fantastic Friends), ведущими которого выступают Джеймс и Оливер Фелпс, прославившиеся по ролям близнецов Фреда и Джорджа в фильмах о Гарри Поттере. Кроме братьев Фелпс, в актерский состав шоу вошли и другие звезды «Гарри Поттера» в лице Эванны Линч (Луна Лавгуд), Бонни Райт (Джинни Уизли) и Люка Янблада (Ли Джордан). Компанию им составили Мэйси Уильямс («Игра престолов»), Софи Скелтон («Чужестранка») и Хэйли Джоэл Осмент («Шестое чувсто»).

«Фантастические друзья» – сериал о путешествиях и крепкой дружбе. В каждом из эпизодов братья Фелпс отправляются в различные страны, чтобы весело и захватывающе провести время вместе. Героям шоу предстоит побывать в Сент-Люсии, Ирландии, Исландии, Дубае, Польше и Австрии.

Продюсером и режиссером «Фантастических друзей» выступает номинант на премию «Эмми» Дэниэл Шарп («Викинги: Взлет и падение», Top Gear). Продюсерами проекта также являются братья Фелпс. В Канаде премьера шоу состоялась 17 июня, тогда как в Европе сериал выйдет на HBO Max 2 июля. На данный момент Dash Pictures занимается производством второго сезона «Фантастических друзей».

Фото: Dash Pictures
Елена Королева
Елена Королева
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