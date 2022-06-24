Что читает самый романтичный маньяк: обсуждаем книжную полку Джо из сериала «Ты»

Главный герой популярного сериала «Ты» — интеллектуал, хипстер и по совместительству маньяк по имени Джо Голдберг. У Джо потрясающий вкус, а сценаристы позаботились о том, чтобы любимые книги персонажа раскрывали особенности его характера. Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ ЛитРес мы внимательно изучили литературные отсылки сериала и выбрали лучшие из них.

Конечно же, Гэтсби! Этот ставший культовым роман Фицджеральда Джо читает своему маленькому сыну в первой серии третьего сезона. Согласитесь, книга совсем не детская — вряд ли ребенок понимает, почему Гэтсби так одержим своей безответной любовью к легкомысленной пустышке Дейзи. Книга скорее нравится самому Джо — своей атмосферой Америки эпохи джаза и сухого закона, истинной романтикой и сакральным смыслом зеленого фонаря около дома Дейзи, на который каждый вечер смотрел Джей Гэтсби. Это великий роман об ослепляющей любви, толкающей человека на самые безрассудные поступки и отравляющей ему жизнь.

Эта книга — одна из самых важных в американской литературе ХХ века, поэтому Джо не мог обойти ее вниманием. Роман «засветился» в третьей серии третьего сезона, когда главный герой размышлял о природе добра и милосердия. «Убить пересмешника» — история, рассказанная маленькой девочкой Джо, которая вместе со своим братом растет в семье овдовевшего адвоката Аттикусаа Финча. Папа Джо — человек по-настоящему добрый и порядочный. Именно ему выпадает нелегкая задача защищать в суде темнокожего парня, который несправедливо обвинен в изнасиловании и убийстве. Даже дети понимают, что вот-вот может случиться нечто страшное и непоправимое… Роман критикует расизм в частности и отравленное вредными стереотипами общество в целом.

Джо прививает своему сыну любовь к классике, читая ему Фицджеральда

В шестом эпизоде сезона появляется довольно много книг, но среди них есть один must read — это блестящий роман Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». История любви Томаша и Терезы разворачивается на фоне «Пражской весны» в 1968 году. Тереза сходит с ума, догадываясь о неверности мужа, в то время как Томаш, нежно любящий жену, не может отказать себе в удовольствии тайно встречаться и с другими женщинами. Его любовница Сабина — красивая и сексуальная художница, с которой Томаш проводит прекрасные часы, постоянно меняет партнеров и воплощает собой стремление к легкости, свободе. Но приносит ли это счастье? И существует ли оно вообще? Кундера в своем романе задает множество философских вопросов и дает читателю возможность поискать ответы самостоятельно.

Размножение в пробирке, культ потребления и таблеточки счастья — антиутопия Олдоса Хаксли рисует удручающую картину будущего. Эту книгу внимательный читатель также заметит в первой серии сезона. Почему именно она? Многие социологи отмечают, что современный консьюмеризм и глобализация приведут именно к «дивному новому миру», в котором люди откажутся от привязанностей, глубоких чувств и размышлений. А один-единственный человек, бросивший вызов тоталитарной системе, жестоко поплатится за свое стремление к свободе.

В первом сезоне Джо работал в книжном магазине

Этот роман от автора «Маленькой большой лжи» также был замечен в шестой серии. Как и во всех книгах Мориарти, психологическая драма разворачивается в одной небольшой компании на первый взгляд успешных и вполне адекватных людей. Тиффани приглашает своих соседей на барбекю — все начинается безобидно. Шесть взрослых, трое детей, светские беседы и залитая солнцем лужайка. В разгар вечеринки маленькая девочка падает в бассейн и почти тонет, малышку чудом удается спасти. После этого случая каждый из участников неудавшегося праздника начинает винить себя или окружающих. Якобы счастливые пары тонут в упреках, а отношения каждой семьи оказываются невыносимо токсичным. Неужели человека так легко выбить из равновесия? Получается, что так…

Этот культовый для поколения битников роман Джо упоминает в разговоре с Бенджи в одной из серий. Не будем спойлерить, а лучше напомним вам, почему именно «На дороге» стал центральным произведением в библиографии Керуака. Двое друзей, Сал и Дин, отправляются в путешествие на машине. У поездки нет никакой конкретной цели — уставшие от рутины парни просто наслаждаются свободой, ведут философские разговоры, пробуют различные наркотики, ночуют в мотелях и проводят ночи с проститутками. В дороге они многое узнают о самих себе, а один из персонажей даже встретит истинную любовь, к которой он наконец-то окажется готов. Кстати, роман автобиографичен — сам Керуак вместе со своим другом Нилом Нилом Кэссиди совершил подобное путешествие. Все время он вел дневник, который и лег в основу этого романа.

А в третьем сезоне главный герой влюблялся уже в библиотеке

Во втором сезоне «Ты» Джо упоминает эту книгу несколько раз. Еще бы, ведь повесть Хемингуэя — философское размышление о «трагическом стоицизме», силе человеческого характера и способности сохранить достоинство даже тогда, когда игра проиграна. Старик Сантьяго каждый день выходит в море на протяжении многих десятков лет, однако в последнее время ему не везло — 84 дня не было улова. Тогда старик садится в свою лодку в 85-й раз, движимый единственной целью — поймать самую большую рыбу. Однако суденышко уносит в открытое море, и пока Сантьяго борется со стихией, чудовищной рыбой и акулами, он размышляет о прошлом, своей судьбе и борьбе, которую храбрый старик вел на протяжении всей жизни.

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