Съемки четвертого сезона «Наследников» уже идут, появились первые сведения о сюжете

Канал HBO объявил, что производство четвертого сезона хитового сериала «Наследники» идет полным ходом. Новый сезон будет состоять из десяти эпизодов. Звезды сериала Брайан Кокс, Джереми Стронг, Сара Снук, Киран Калкин, Алан Рак, Мэттью Макфэдиен, Николас Браун и Дж. Смит-Камерон вернутся в своим привычным ролям. Официальный синопсис четвертого сезона гласит:

«В десяти новых сериях медиаконгломерат «Уэйстар Ройко» станет еще ближе к продаже визионеру из сферы технологий Лукасу Матссону. Перспектива этой масштабной сделки вызывает экзистенциальный страх и раскол среди членов семьи Рой. Они находятся в ожидании того, что будет с их жизнями в случае осуществления продажи. Борьба за власть обостряется. Семья Рой предвидит будущее, в котором их культурный и политический вес окажется серьезно ограничен».

Исходя из синопсиса, не приходится сомневаться, что Александр Скарсгард (Лукас Матссон) так или иначе будет задействован в новых сериях. В актерский состав четвертого сезона также вошли Питер Фридман, Дэвид Раш, Фигер Стивенс, Хиам Аббасс, Джастин Люпе, Скотт Николсон, Зои Уинтерс и Дженни Берлин. Шоураннером проекта остается Джесси Армстронг.