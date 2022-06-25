9 важных вопросов, которые остались у зрителей после просмотра нового сезона «Академии Амбрелла»

Поклонники супергеройского сериала ждали два года, чтобы вновь встретиться с любимыми персонажами. Действие 3-го сезона «Академии Амбрелла» разворачивается сразу после событий второго. Вернувшись в наше время, герои обнаруживают, что Харгривз жив, а вместо академии «Амбрелла» существует академия «Спэрроу».

После столкновения с академией «Спэрроу» в 1-й серии участники «Амбреллы» находят временное прибежище в отеле «Обсидиан». По мере того как они узнают больше о новом мире, в котором оказались, им становится очевидно, что их действия в 1960-х годах кардинально изменили настоящее. Альтернативные привели к появлению временного парадокса, причем это не просто парадокс времени, а кугельблиц – опасная сущность, способная уничтожать вселенные. В конце концов героям удается спасти мир, войдя в отель «Забвение». После этого они попадают в другой, альтернативный мир.

3-й сезон отвечает на часть самых важных вопросов, оставшихся после 2-го сезона, например: что случилось с Лайлой и Харланом? Но финал сезона в конечном итоге оставил зрителей с еще большим количеством загадок.

1. Как Номер Пять основал Комиссию времени? Существует ли она до сих пор?

3-й сезон «Академии Амбрелла» отвечает на животрепещущий вопрос, который фанаты задают с 1-го сезона: кто создал Комиссию времени? В 4-й серии Номер Пять и Лайла объединяют свои силы, чтобы отправиться в Комиссию и выяснить, что Номер Пять все это время был основателем.

Сначала Номер Пять и Лайла обнаруживают экстренное сообщение от Герба, который временно стал председателем Комиссии после событий 2-го сезона. Там он объясняет, что временная шкала рушится, что заставляет Номер Пять и Лайлу искать ответы в руководстве Комиссии. Когда герои прибывают в бункер, который может открыть только Номер Пять, внутри они находят умирающего старика, в котором тот узнает пожилую версию самого себя. Старый Номер Пять дает несколько загадочных советов — «Что бы ты ни делал, только не спасай мир», — прежде чем умереть у них на глазах.

Эта сцена оставляет как у зрителей, так и у персонажей больше вопросов, чем ответов. Несколькими мгновениями ранее Номер Пять говорит Лайле, что он не помнит, как основал Комиссию, но мы знаем, что она существует вне времени. Это означает, что, возможно, он еще не сделал этого, несмотря на то что проработал там много лет. 3-й сезон «Академии Амбрелла» лишь поверхностно раскрывает эту сюжетную линию, так что персонажам и зрителям еще предстоит открыть для себя гораздо больше. Зрители с нетерпением хотят узнать, как Номер Пять основал Комиссию, существует ли она после кугельблица и почему пожилая версия героя не хотела, чтобы его младшее «я» спасало мир.

Пятый и его старая версия

2. Что за инцидент с Дженнифер?

Все песни из 3-го сезона «Академии Амбрелла»: апокалипсис под лучший саундтрек После просмотра 7-й серии зритель невольно задается вопросом: «Что это за инцидент с Дженнифер?» Это отсылка, которая всплывает в мимолетном разговоре в начале сезона, но начиная с 7-й серии она превращается в полноценную пасхалку. Прячась в комнате Бена в версии академии «Спэрроу», Виктор обнаруживает набросок портрета женщины, подписанный как «Дженнифер».

Неясно, к чему именно относится «инцидент с Дженнифер». Пока что можно строить только догадки. Но, учитывая место, где была обнаружена фотография, вполне возможно, что инцидент с Дженнифер как-то связан с тем, как умер Бен. До сих пор зрителям было известно, что Бен погиб во время миссии, и сэр Реджинальд объявил это провалом академии. Может быть, Бен погиб, спасая кого-то по имени Дженнифер? И если Бен жив во временной шкале академии «Спэрроу», то, возможно, Дженнифер не выжила?

Намеки на таинственную Дженнифер в комнате Бена

3. Как Реджинальд Харгривз узнал о портале в «Забвении»?

Даже после трех сезонов фигура Реджинальда Харгривза остается загадкой. У зрителей возникают вопросы о том, откуда он родом — а мы знаем, что это, вероятно, не Земля — и какова его конечная цель. Самый животрепещущий вопрос, связанный с Реджинальдом Харгривзом в 3-м сезоне, заключаются в том, как он вообще узнал о портале в отеле «Забвение» и почему он вернулся в 1918 год, чтобы построить вокруг него отель «Обсидиан»?

8-я серия начинается со сцены воспоминаний Реджинальда о событиях 1918 года. Он идет по открытому полю, пока не достигает определенной точки и не выпускает в воздух сигнальную ракету, которую поглощает портал «Забвения». Вскоре он начинает строительство вокруг него, создав отель «Обсидиан». Однако неясно, как он узнал, что портал существует, или как и почему он искал его в 1918 году. Фанаты комиксов знают, что в оригинальной истории у него есть лифт, который позволяет ему путешествовать во времени, пространстве и измерениях.

Загадочный портал в поле, на месте которого Реджинальд построил отель

4. Кто такая Эбигейл Харгривз?

Еще один вопрос, связанный с фигурой Реджинальда: кто такая Эбигейл Харгривз? Впервые мы мельком видим ее в 9-й серии 3-го сезона. Серия начинается с флешбэка, рассказывающего о том, чем занимался Лютер во время своего пребывания на Луне. Наряду с блокировкой доступа к темной стороне Луны задача Лютера, возможно, состояла в охране Эбигейл, хотя он этого и не знал. Позже, в 10-й серии, Реджинальд говорит Лютеру, что послал его на Луну охранять самую «драгоценную» вещь во вселенной, намекая на Эбигейл.

Внимательные зрители помнят, что мы видели Эбигейл раньше. В финале 1-го сезона из флешбэка мы узнаем, что Эбигейл была больна. Возможно, Реджинальд отправил жену на Луну, чтобы попытаться спасти ее. 4-му сезону «Академии Амбрелла» предстоит ответить еще на множество вопросов, касающихся Эбигейл. Все, что мы знаем сейчас, так это то, что, вероятно, женщина снова жива, так как мы видели ее рядом с Реджинальдом в финальной сцене 3-го сезона. Не из-за нее ли Харгривз так упорно боролся за то, чтобы сбросить временную шкалу в отеле «Забвение»?

Тело Эбигейл на Луне

5. Как Реджинальд выжил?

Во время финальной схватки в отеле «Забвение» Эллисон понимает, что она не может доверять этой версии своего отца. Чтобы помешать Реджинальду убить всех в отеле «Забвение», Эллисон нападает на него, отрубая при этом часть его головы. Так мы убеждаемся, что Реджинальд не человек, ведь вместо обычного человеческого строения, мы видим нечто совершенно иное. Мгновение спустя Эллисон нажимает большую красную кнопку, которая, как она предполагает, перезагружает вселенную. Все семейство из академии «Амбрелла», Бен и Лайла снова возвращаются к жизни, и вместе с ними и Реджинальд. В финале сезона мы видим его стоящим в окне высотки, на которой изображена эмблема Харгривза в виде буквы «Н». Как он смог выжить после того, как Эллисон убила его? Или в этом и состоял его план?

Смерть Реджинальда

6. Как Эллисон воссоединилась с Клэр и Рэем в одной временной шкале?

Сюжетная линия Эллисон в 3-м сезоне сосредоточена на ее личной трагедии. Во-первых, она потеряла своего возлюбленного Рэя, оставив его в 1963 году, чтобы вернуться к своей дочери Клэр в настоящем. Но когда временная шкала меняется, Эллисон обнаруживает, что она потеряла Клэр. Весь сезон Эллисон стремится вернуться к своей дочери, и в конечном итоге ей это удается.

После того как она нажимает красную кнопку в отеле «Забвение», первое, что делает Эллисон, — отправляется в свой старый дом, чтобы увидеться с дочерью. Эта сцена воспроизводит аналогичный эпизод из первой серии, когда Эллисон идет в свой старый дом и находит там своего бывшего мужа Патрика с его новой женой и ребенком. В финале сезона Эллисон находит Клэр спящей в своей постели. Выясняется, что вместо Патрика она замужем за Рэем.

Как возможно существование Рэя в 2019 году, если последний раз его видели в 1963-м? Этому есть два объяснения: либо у Эллисон галлюцинации, либо герои действительно попали в альтернативную реальность.

Эллисон, Клэр и Рэй на заднем фоне

7. Где Слоун?

В начале 3-го сезона Слоун — пятая воспитанница академии «Спэрроу». Ее сила, делает ее одним из самых могущественных персонажей, но она мечтает о приключениях и жизни, выходящей за рамки привычной. Возможно, именно поэтому она проявляет такой интерес к героям «Амбреллы», особенно к Лютеру.

Вскоре между Лютером и Слоун завязываются романтические отношения в духе «Ромео и Джульетты», в то время как между двумя академиями бушует вражда. В конце все герои собираются вместе, чтобы отпраздновать их свадьбу в 9-й серии.

К сожалению, их счастье длится недолго — и вовсе не из-за кугельблица. Реджинальд Харгривз убивает Лютера вскоре после церемонии, надеясь использовать его смерть как способ заставить своих детей помочь ему, что они и делают. После перезагрузки вселенной Слоун не появляется. Что с ней случилось?

Последний раз, когда мы видели Слоун

8. Почему Лютер жив?

Как и воскрешение Реджинальда, возвращение Лютера вызывает множество вопросов. Его братья и сестры шокированы его появлением после перезагрузки вселенной, в то время как сам Лютер решает отыскать Слоун. Удастся ли ему воссоединиться с возлюбленной? И узнаем ли мы, как Лютер вернулся к жизни, да еще и в другом теле?

Выживший и видоизмененный Лютер

9. Что будет дальше с академией «Амбрелла»? Вернутся ли к героям их силы?

После сражения в отеле «Забвение» в конце 10-й серии Лютер, Клаус, Номер Пять, Виктор, Бен, Диего и Лайла оказываются в мемориальном парке, где раньше был отель «Обсидиан». Выполнили ли они свою миссию по перезагрузке вселенной или они находятся в альтернативной реальности, попав туда, где раньше был отель «Забвение»? Затем герои задают себе самый главный вопрос: что дальше? В то время как Лайла считает, что им пора жить своей жизнью.