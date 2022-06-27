Новый сериал «Бумажный дом: Корея»: превзошел ли он оригинал, как связан с BTS и стоит ли его смотреть?

24 июня состоялась премьера сериала «Бумажный дом: Корея» — азиатской адаптации нашумевшей испанской криминальной драмы про отчаянных грабителей. Основные действия из Европы перенеслись в Сеул, где жители Южной и Северной Кореи хотят изменить мир.

О чем сериал?

Если вы смотрели оригинальный проект «Бумажный дом» (2017–2021), то вы уже знакомы с сюжетом. Новым зрителям, которые знают мало о европейском источнике, сама история покажется необычной и захватывающей. Дело в том, что в центре повествования находится фантастическое примирение Севера и Юга Кореи, ставшее самым главным событием 2025 года. Добро пожаловать в будущее, где корейский полуостров становится единым и выпускает национальную валюту для каждого гражданина. Только экономические нововведения затронули не всех, и беженцам с Севера все равно приходится выживать на улицах Сеула. В такой ситуации оказывается молодая девушка, в прошлом успешный солдат северокорейской армии, а теперь официантка, певица в баре и много кто еще. Однажды, она оказывается в эпицентре криминала, где ей приходится использовать все навыки по выживанию. После девушка встречает некоего Профессора, который предлагает организовать ограбление века. Так собирается группа недовольных жизнью людей, желающих украсть 4 триллиона вон. Каждый соучастник придумывает себе псевдоним, и отчаявшаяся северокорейская девушка начинает звать себя Токио.

Бумажный дом: Корея

Кто участвовал в создании сериала?

Основная драматургия принадлежит Рю Ён-джэ, который до этого работал над шоу «Дневник психопата» (2019) и фильмом-сиквелом «Поезд в Пусан — 2: Полуостров» (2020). Режиссерское кресло занял Ким Хон-сон, отличившийся разными криминальными драмами в прошлом. Например, сериалы «Гость» (2018) и «Крысолов» (2016), которые стоят не всегда последними в списках для просмотра у любителей всего корейского.

Касательно актерского состава, многие зрители будут приятно удивлены заметить артистов, показавших себя в независимом корейском кино и популярных сериалах. Главную героиню, Токио, играет Чон Джон-со, дебютировавшая в каннском хите Ли Чхан-дона «Пылающий» (2018). Вспомните ту странную девушку, спокойно танцующую под чарующие ноты джазовой музыки где-то в корейской глубинке. Более примитивная роль сотрудника Монетного дома досталась Пак Мён-хуну, подвальному безумцу из «Паразитов» (2019). А вот фанатам «Игры в кальмара» (2021) тоже стоит радоваться, потому что одного из главных второстепенных персонажей играет Пак Хэ-су. Да, снова его герой не такой уж гуманный и озлобленный на мир.

Бумажный дом: Корея

А при чем тут BTS?

Как самая известная корейская поп-группа и криминальная драма производства Netflix могут быть вообще связаны? На деле все очень просто: даже грабители и противники законов любят BTS. О яром фанатстве главной героини мы узнаем с первых же минут. Оказывается, в Северной Корее тоже слушают группу, и там есть отдельная «Армия». После воссоединения Севера и Юга BTS сразу же дали масштабный концерт в Пхеньяне, билеты на который были раскуплены сразу за несколько минут.

Бумажный дом: Корея

Мнение Киноафиши

Массовая истерия по поводу всего азиатского до сих пор движет большинством продюсеров американских студий. После успеха «Игры в кальмара» Netflix не только стал выкупать права на разные корейские дорамы, но и финансировать многие новые проекты. Очевидно, что «Бумажный дом: Корея» был сделан в спешке, пока еще не остыл международный «кальмарный сарафан». Продюсерам хотелось как можно скорее выпустить что-то крутое, масштабное и корейское. Так они соединили успех двух сериалов «Бумажный дом» и «Игра в кальмара», но получили всего лишь очередную проходную криминальную драму, которую можно смотреть во время резки салата.

Бумажный дом: Корея

Таки кому может понравиться?

Не расстраивайтесь из-за того, что вас ожидает всего лишь ничем не примечательный сериал про неудачное ограбление. Однако фанаты всего корейского обязательно добавят этот сериал в свой личный список must see. К тому же там столько известных актеров, поэтому ради них можно потерпеть неудачный сценарий.