Сериалы и фильмы канала ТНТ покажут в сети кинотеатров «Мираж Синема»

Развлекательный телеканал ТНТ заключил сделку с федеральной сетью кинотеатров «Мираж Синема». Согласно этой договоренности, флагманские сериалы и полнометражные фильмы производства ТНТ, а также проекты онлайн-кинотеатра Premier будут показаны на большом экране в ряде российских городов.

В рамках данного соглашения ТНТ будет проводить в кинозалах сети «Мираж Синема» разнообразные мероприятия, включая марафоны сериалов, ночные сеансы нон-стоп, премьеры и специальные показы с привлечением актеров, режиссеров, сценаристов и продюсеров.

Руководитель отдела продвижения в Санкт-Петербурге Елена Мельникова заявила:

«ТНТ и «Мираж Синема» подарят фанатам телеканала уникальный зрительский опыт – пережить вместе с любимыми героями, с которыми они провели далеко не один час вместе, самые яркие сюжетные события на большом экране. Теперь аудитория, состоящая из множества сериальных фанбаз, заполнит места в зале, опустевшие после ухода с рынка голливудского кино. Уверены, что любители комедии и наших киносериалов прекрасно проведут время на тематических показах и премьерных ивентах».

«Мираж Синема» располагает качественно оснащенными кинотеатрами в девяти городах России, в числе которых Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Архангельск и Псков.