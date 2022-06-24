Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сериалы и фильмы канала ТНТ покажут в сети кинотеатров «Мираж Синема»

Сериалы и фильмы канала ТНТ покажут в сети кинотеатров «Мираж Синема»

24 июня 2022 13:19
Сериалы и фильмы канала ТНТ покажут в сети кинотеатров «Мираж Синема»

Киносеть включает 150 кинозалов по всей стране.

Развлекательный телеканал ТНТ заключил сделку с федеральной сетью кинотеатров «Мираж Синема». Согласно этой договоренности, флагманские сериалы и полнометражные фильмы производства ТНТ, а также проекты онлайн-кинотеатра Premier будут показаны на большом экране в ряде российских городов.

В рамках данного соглашения ТНТ будет проводить в кинозалах сети «Мираж Синема» разнообразные мероприятия, включая марафоны сериалов, ночные сеансы нон-стоп, премьеры и специальные показы с привлечением актеров, режиссеров, сценаристов и продюсеров.

Руководитель отдела продвижения в Санкт-Петербурге Елена Мельникова заявила:

«ТНТ и «Мираж Синема» подарят фанатам телеканала уникальный зрительский опыт – пережить вместе с любимыми героями, с которыми они провели далеко не один час вместе, самые яркие сюжетные события на большом экране. Теперь аудитория, состоящая из множества сериальных фанбаз, заполнит места в зале, опустевшие после ухода с рынка голливудского кино. Уверены, что любители комедии и наших киносериалов прекрасно проведут время на тематических показах и премьерных ивентах».

«Мираж Синема» располагает качественно оснащенными кинотеатрами в девяти городах России, в числе которых Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Архангельск и Псков.

Фото: «Мираж Синема»
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Читать далее 20 июля 2022
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Читать далее 20 июля 2022
Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Читать далее 20 июля 2022
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Читать далее 21 июля 2022
Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Читать далее 18 июля 2022
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Читать далее 19 июля 2022
Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Читать далее 17 июля 2022
Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Читать далее 21 июля 2022
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Читать далее 22 июля 2022
Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Читать далее 18 июля 2022
Related video