7 самых токсичных романтических отношений в супергеройских фильмах

Супергеройские франшизы продолжают оставаться одним из самых популярных жанров современного кинематографа. Практически у каждого фаната фильмов по комиксам уже имеются свои любимые пары, будь то Наташа Романофф и Брюс Беннер или Брюс Уэйн и Селина Кайл. При этом, увы, далеко не все взаимодействия персонажей на экране можно назвать достойным примером для подражания. В то время как одни герои строят по-настоящему здоровые отношения друг с другом, другие упорно уходят в токсичность.

Джокер и Харли Квинн

Вероятно, один из самых ярких примеров нездоровых романтических отношений в современном супергеройском кино. Любое взаимодействие с Джокером оказывает максимально пагубное воздействие на психику Харли Квинн — он в буквальном смысле вынуждает ее стать преступницей. Во всех фильмах и мультфильмах, посвященных главному «дисишному» злодею, Харли выступает в роли покорной влюбленной рабыни с промытыми мозгами, которая то и дело терпит насмешки, издевки и побои от своего суженого. Эмоциональное и физическое насилие считается абсолютной нормой для Джокера, ведь он — психопат и просто не способен на эмпатию.

Увы, болезненная привязанность Харли к Джокеру постоянно вынуждает ее возвращаться к нему. И даже более благоприятный опыт отношений с Бэтменом и Ядовитым Плющом ничему ее не учит.

Джокер и Харли в анимационном сериале «Харли Квинн»

Тони Старк и Пеппер Поттс

В более поздних фильмах МКВ отношения Железного Человека и его личной помощницы выравниваются, поскольку он решает поставить семью в приоритет. Однако в первых картинах о супергерое динамика Тони Старка и Пеппер Поттс была не особо здоровой. Старк активно демонстрировал, что еще не готов к серьезным отношениям. Пеппер со своей стороны хотела, чтобы ее возлюбленный наконец перестал спасать мир и занялся собственной жизнью. Создавалось впечатление, что эти двое никогда не смогут найти общий язык — они только и делали, что ранили друг друга и причиняли бесконечную душевную боль.

К счастью, апгрейд персонажа Тони Старка после событий «Противостояния» спас крайне сложное положение этой пары.

Тони Старк в первом фильме «Железный человек»

Пеппер и Тони в первом фильме «Железный человек»

Стив Роджерс и Пегги Картер

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В первом фильме, посвященном приключениям Капитана Америки, отношения Стива Роджерса и Пегги Картер кажутся образцовыми. Однако их красивый роман завершился на довольно трагичной ноте: герой Криса Эванса провел несколько десятилетий в заморозке, к моменту событий «Зимнего солдата» Пегги уже состарилась и умерла.

Однако благодаря «Финалу» Стив Роджерс получил возможность создать альтернативный таймлайн, в котором его девушка все еще жива. Как ни странно, именно этот поворот делает их пару нездоровой. Во-первых, Стиву пришлось отказаться от прежней жизни, в том числе и от долга перед родиной, чтобы быть с любимой. Такие большие жертвы — не самая лучшая основа для отношений. Во-вторых, в прошлом, куда отправился Капитан, Пегги уже была замужем за другим мужчиной. Таким образом, Стив фактически разрушил семью, в которой сама Картер, возможно, была счастлива.

Стив и Пегги в финале в первом фильме «Мстителей»

Наташа Романофф и Брюс Беннер

Отношения Наташи Романофф и Брюса Беннера традиционно считаются самыми скучными в марвеловской киновселенной — в первую очередь потому, что у этой пары нет истории. Романтическая интрига между ними всегда выглядела слишком натянутой, чтобы быть правдой. Во взаимодействии героев прослеживались довольно нездоровые аспекты: например, тот факт, что Наташа считала себя «монстром» просто потому, что не могла иметь детей. Брюс как будто в принципе боялся любой эмоциональной близости — в какой-то момент он просто отдалился от Мстителей и предпочел попросту забыть о Наташе.

Наташа и Брюс

Звездный Лорд и Гамора

Изначально динамика этой пары напоминала классический романтический троп, который довольно часто встречается в современных мелодрамах. Играя на контрастах, Звездный Лорд и Гамора выдавали на экран порцию химии, а также добавляли своим отношениям comic relief. Тем не менее ничего из вышеперечисленного не делало их пару гармоничной. Положение ухудшилось, когда в «Финале» появилась другая версия Гаморы из альтернативной временной линии, которая, по сути, заменила погибшую возлюбленную персонажа Криса Пратта. По всей видимости, сам Звездный Лорд намерен относиться к ней как к оригинальной версии, что определенно может привести к большим проблемам в будущем. Новая Гамора, может, и выглядит как его девушка, но, по сути, обладает другой личностью. Для того чтобы построить здоровые отношения, герою необходимо узнать ее заново.

Гамора и Питер Квилл

Брюс Уэйн и любая версия Селины Кайл

Когда дело доходит до самых популярных пар DC Universe, Брюс Уэйн и Селина Кайл всегда уступают Супермену и Лоис Лейн. Почему? Да потому, что отношения первых никогда не приблизятся к уровню вторых. Как бы сильно Селина ни любила Брюса, она всегда возвращается к своему альтер эго — королеве преступного мира Женщине-кошке. И это, по сути, делает Селину одним из врагов Бэтмена. Увы, как показывает практика, она всегда подводит, обманывает и предает Брюса, который в каждом фильме упорно дает их паре «еще один шанс».

Вероятно, если эти двое когда-нибудь решат отказаться от своих побочных личностей, они смогут построить что-то стоящее.

Женщина-кошка и Бэтмен в исполнении Зои Кравец и Роберта Паттинсона, в первом фильме «Бэтмен» 2022

Пурпурный Человек и Джессика Джонс

Сложно представить что-то более насильственное и страшное, чем романтические отношения с Пурпурным Человеком из нетфликсовского сериала «Джессика Джонс». Благодаря своей необычной способности Киллгрейв способен манипулировать сознанием человека, заставляя его делать вещи против собственной воли. По большому счету персонаж Дэвида Теннанта относится к своему партнеру как к инструменту достижения какой-то цели, а затем просто избавляется от него.

Подобное взаимодействие можно назвать травматическим эмоциональным абьюзом, степень вреда которого крайне масштабна. Сама Джессика, освободившись от влияния Киллгрейва, впадает в затяжную депрессию и еще долгое время не может научиться доверять другим людям.