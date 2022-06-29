Актер Роман Попов делится списком любимых фильмов и сериалов: эксклюзивно для Киноафиши

20 июня на телеканале ТНТ стартовал спин-офф «Полицейского с Рублевки» - сериал «Детективное агентство Мухича» с Романом Поповым и Софией Каштановой. По случаю расширения сериальной вселенной Ильи Куликова (автор идеи) мы встретились с Романом и узнали о его кинопредпочтениях.

Ваш любимый режиссер

Зарубежные режиссеры – Дэвид Финчер («Бойцовский клуб») и Баз Лурман («Мулен Руж»).

Мулен Руж

Фильм, который больше всего на вас повлиял

«Бойцовский клуб» Финчера – потрясающий киношедевр. Невероятная режиссерская работа, отличная работа художников-постановщиков и умопомрачительная актерская игра. Эдвард Нортон там совершенно великолепен, а про Брэда Питта, который с актерской точки зрения в идеальной форме, и говорить не приходится. Но актером я решил стать после чудесного отечественного сериала «В августе 44-го» с Евгением Мироновым. Фильм повествует о деятельности «Смерша», выявляющего разведчиков, заброшенных в советский тыл. Когда я увидел, как Евгений Витальевич играет главную роль, это показалось совершенно непостижимым для меня. Я влюбился в эту картину и его работу. Затем мое сознание было абсолютно утеряно, когда я увидел, как Миронов играет в «Апостоле» двух братьев-близнецов, один из которых умирает, а второй превращается в своего брата на протяжении всего сериала. Это титанический актерский труд, уникальная работа, невероятно сложная. Миронов – один из тех ныне живущих российских актеров, кто поселил во мне искру, и я тоже захотел приобщиться к кинематографу. Правда, в отличие от Евгения Витальевича, я 20 лет занимался комедией, поэтому пошел туда, где мне привычнее.

Бойцовский клуб

Сериал, который вы можете рекомендовать всем

Настоятельно советую посмотреть сериал «Самурай-гурман» 2017 года. Уже по названию можно догадаться, что это японский фильм (он выходил на платформе Netflix), где классная актерская игра и великолепный Наото Такэнака в главной роли. Это фильм про кухню (а что я еще могу посоветовать?), про то, как человек познает мир, открывает его заново через вкус пищи, напитков… К тому же сериал непродолжительный – всего один сезон, состоящий из 12 серий. Его можно «съесть» буквально за один вечер.

Самурай-гурман

Любимая комедия

С недавних пор это наша фантастическая комедия «Ботан и супербаба». Фильм, который у нас чудесно получился с Софией Каштановой. Мы им гордимся!

Ботан и супербаба

Любимые актер и актриса, которые вдохновляют

Из отечественных актеров – Евгений Миронов, про которого я уже все сказал. Из актрис – Мария Валерьевна Аронова. Прекраснейшая, великолепная, уникальная и абсолютно неповторимая! Я так люблю ее за доброе отношение ко мне. Любимый зарубежный актер – Роберт Де Ниро. Любимая зарубежная актриса – Кэмерон Диаз. Очень красивая, эффектная женщина. Я даже не представляю, как она была бы рада, если бы узнала, что я поставил ее в один ряд с Марией Валерьевной Ароновой!

Кэмерон Диаз

Любимый советский фильм, который вы можете пересматривать бесконечно

Это любая комедия Леонида Гайдая. Целыми поколениями мы росли на его замечательных фильмах. И настоящее счастье, что мои дети – не исключение. Им тоже нравятся смотреть «Операцию «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказскую пленницу» и т.д.

Операция «Ы» и другие приключения Шурика

Что смотрите прямо сейчас

Прямо сейчас я в основном читаю и не смотрю никаких сериалов. Но вместе со зрителями ТНТ, конечно же, буду смотреть «Детективное агентство Мухича». Мне тоже интересно, как же у нас все получилось.

Детективное агентство Мухича

Российский сериал, который стоит показать всему миру

Мне кажется, что мир еще не готов к нашим сериалам. Если мы уже готовы к качественным российским сериалам, то они – нет! Не потому, что у нас не способны их производить. Как раз наоборот! У нас масса действительно достойных сериалов. За последние годы индустрия «сериалостроения» в России набрала большие обороты, мы продвигаемся вперед семимильными шагами, у нас получается все лучше и лучше. Но какой сериал на этом этапе я бы посоветовал? Пока не знаю.