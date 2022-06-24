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Киноафиша Новости Джина Родригес и Закари Ливай сыграют в перезапуске «Детей шпионов»

Джина Родригес и Закари Ливай сыграют в перезапуске «Детей шпионов»

24 июня 2022 09:37
Джина Родригес и Закари Ливай сыграют в перезапуске «Детей шпионов»

Новая часть франшизы выйдет на Netflix.

Как сообщает Deadline, Роберт Родригес определился с основным актерским составом новой версии «Детей шпионов». В основной актерский состав предстоящего перезапуска вошли Джина Родригес («Девственница»), Закари Ливай («Шазам!»), 8-летняя Эверли Карганилья и маленький дебютант Коннор Эстерсон. Очевидено, что Родригес и Ливай сыграют супругов-шпионов, тогда как Карганилья и Эстерсон исполнят их детей.

По сюжету, дети величайших в мире секретных агентов невольно помогают могущественному разработчику видеоигр выпустить компьютерный вирус, который дает злодею контроль над всеми в мире технологиями. В этих обстоятельствах маленьким героям приходится самим стать шпионами, чтобы спасти мир.

О перезапуске «Детей шпионов» стало известно в конце марта. Производством фильма занимаются стрим-сервис Netflix, а также кинокомпании Skydance и Spyglass. Режиссером, сценаристом и продюсером проекта выступает автор оригинальных фильмов Роберт Родригес. В работе над сценарием также принимает участие Рэйсер Макс. После фэнтезийного боевика «Мы можем стать героями» (2020) новые «Дети шпионов» станут вторым семейным фильмом Родригеса, который он снимет для Netflix.

Фото: Amy Sussman/Getty; Morgan Lieberman/FilmMagic
Елена Королева
Елена Королева
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