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Киноафиша Новости Вигго Мортенсен и Колин Фаррелл спасают тайских детей в трейлере триллера о выживании «13 жизней»

Вигго Мортенсен и Колин Фаррелл спасают тайских детей в трейлере триллера о выживании «13 жизней»

29 июня 2022 12:06
Вигго Мортенсен и Колин Фаррелл спасают тайских детей в трейлере триллера о выживании «13 жизней»

Фильм основан на реальном инциденте.

Летом 2018 года мир был прикован к экранам, следя за операцией по спасению юношеской футбольной команды, которая застряла в туристической пещере Тхамлуангнангнон на севере Таиланда. Спустя четыре года это происшествие получит отражение в кино в биографической драме Рона Ховарда «13 жизней». Накануне Amazon и студия MGM опубликовали первый трейлер фильма.

В «13 жизнях» в драматическом ключе излагаются события, произошедшие после того, как двенадцать мальчишек и их футбольный тренер оказались в заточении в глубокой пещере, неожиданно затопленной вследствие сильного ливня. Для спасения этих тринадцати человек потребовались усилия иностранных специалистов. В операции приняли участие профессиональные дайверы, включая членов спецназа ВМС США.

Главные роли в «13 жизнях» исполнили Колин Фаррелл («Залечь на дно в Брюгге», «Джентльмены»), Вигго Мортенсен («Властелин колец», «Зеленая книга»), а также Джоэл Эдгертон и Том Бейтман. Разработкой сценария занимались Дон МакФерсон и Уильям Николсон.

В ограниченный американский прокат «13 жизней» выйдут 29 июля, а 5 августа фильм станет доступен на стрим-сервисе Amazon Prime Video.

Фото: Amazon Prime Video
Елена Королева
Елена Королева
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