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Киноафиша Новости Леа Сейду договаривается о роли Марго Фенринг в «Дюне 2»

Леа Сейду договаривается о роли Марго Фенринг в «Дюне 2»

22 июня 2022 10:37
Леа Сейду договаривается о роли Марго Фенринг в «Дюне 2»

Дом Атрейдесов обрел союзницу.

Как сообщает Deadline, французская актриса Леа Сейду («Не время умирать», «Жизнь Адель») присоединится к актерскому составу второй часть «Дюны», получив роль Марго Фенринг. Эта героиня является союзницей Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) в войне с Домом Харконненов.

В романе Фрэнка Герберта «Дюна» леди Марго появляется в самом начале истории, когда она предупреждает мать Пола леди Джессику (Ребекка Фергюсон) о том, что на планете Арракис дом Атрейдесов станет жертвой предательства. Режиссер Дени Вильнев не включил эту сцену в первую часть «Дюны», но в продолжении леди Марго будет одной из ключевых фигур вместе со своим мужем графом Фенрингом (исполнитель этой роли пока не объявлен).

Последний на данный момент фильм при участии Сейду – футуристический боди-хоррор Дэвида Кроненберга «Преступления будущего», премьера которого состоялась в мае на Каннском кинофестивале. В этой картине Сейду сыграла вместе с Вигго Мортенсеном и Кристен Стюарт.

Вильнев должен приступить к съемкам «Дюны 2» позже в этом году. В предстоящем фильме сыграют как звезды оригинального фильма, так и ряд новых именитых артистов. К числу последних принадлежат Остин Батлер (Фейд-Раута Харконнен, наследник Дома Харконненов), Кристофер Уокен (император Шаддам IV) и Флоренс Пью (принцесса Ирулан, дочь императора).

В прокат «Дюна 2» выйдет 18 октября 2023 года.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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