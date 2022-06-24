Только фанаты комиксов «Академия "Амбрелла"» знают для чего был создан отель «Обсидиан»

22 июня состоялась премьера 3-го сезона супергеройского сериала Netflix « Академия "Амбрелла "», основанного на одноименном комиксе фронтмена группы My Chemical Romance Джерарда Уэя. Рассказываем, что известно о новом сезоне любимого сериала, в чем загадка отеля «Обсидиан» и как он связан с отелем «Забвение» из комиксов.

Вернувшись в наше время из 1960-х, воспитанники эксцентричного миллиардера Реджинальда Харгривза (Колм Фиор) обнаруживают, что они попали в альтернативную реальность. В ней особняк не разрушен, Харгривз по-прежнему жив, а вместо академии «Амбрелла» основана академия «Спэрроу», в которой живут совсем другие супергерои.

Амбрелла vs Спэрроу

Так как особняк теперь занят супергероями из академии «Спэрроу», главные герои находят временное прибежище в отеле «Обсидиан», который хранит в себе множество тайн.

Обсидиан

ОСТОРОЖНО! СПОЙЛЕРЫ

Поклонники комикса еще до выхода 3-го сезона задались вопросом, как связан «Обсидиан» с отелем «Забвение», который также появится в сериале.

К финалу 3-го сезона герои узнают истинное предназначение «Обсидиана». Оказывается, отель был основан Харгривзом вокруг портала, ведущего в другое измерение. По ту сторону портала и находится отель «Забвение». Его назначение в комиксах и в сериале различается.

В комиксе «Академия «Амбрелла»: отель «Забвение» служит своеобразной ловушкой, тюрьмой, куда Реджинальд заточил самых опасных злодеев, которые вырываются на свободу, чтобы вновь сразиться с героями. В сериале же Реджинальд раскрывает тайну отеля и рассказывает, что он был построен самим творцом как способ перезагрузки вселенной.

Портал внутри отелей

Так как 3-й сезон сериала опирается на анонсированный, но еще не выпущенный комикс «Академия "Спэрроу"», сложно предугадать, какая сюжетная арка ожидает поклонников в 4-м сезоне, однако его выпуск планируется в 2023 году.