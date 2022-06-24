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Киноафиша Новости Только фанаты комиксов «Академия "Амбрелла"» знают для чего был создан отель «Обсидиан»

Только фанаты комиксов «Академия "Амбрелла"» знают для чего был создан отель «Обсидиан»

24 июня 2022 15:40
Только фанаты комиксов «Академия

22 июня состоялась премьера 3-го сезона супергеройского сериала Netflix «Академия "Амбрелла"», основанного на одноименном комиксе фронтмена группы My Chemical Romance Джерарда Уэя. Рассказываем, что известно о новом сезоне любимого сериала, в чем загадка отеля «Обсидиан» и как он связан с отелем «Забвение» из комиксов.

Вернувшись в наше время из 1960-х, воспитанники эксцентричного миллиардера Реджинальда Харгривза (Колм Фиор) обнаруживают, что они попали в альтернативную реальность. В ней особняк не разрушен, Харгривз по-прежнему жив, а вместо академии «Амбрелла» основана академия «Спэрроу», в которой живут совсем другие супергерои.

Только фанаты комиксов «Академия "Амбрелла"» знают для чего был создан отель «Обсидиан»
Амбрелла vs Спэрроу

Так как особняк теперь занят супергероями из академии «Спэрроу», главные герои находят временное прибежище в отеле «Обсидиан», который хранит в себе множество тайн.

Только фанаты комиксов «Академия "Амбрелла"» знают для чего был создан отель «Обсидиан»
Обсидиан

ОСТОРОЖНО! СПОЙЛЕРЫ

Поклонники комикса еще до выхода 3-го сезона задались вопросом, как связан «Обсидиан» с отелем «Забвение», который также появится в сериале.

К финалу 3-го сезона герои узнают истинное предназначение «Обсидиана». Оказывается, отель был основан Харгривзом вокруг портала, ведущего в другое измерение. По ту сторону портала и находится отель «Забвение». Его назначение в комиксах и в сериале различается.

В комиксе «Академия «Амбрелла»: отель «Забвение» служит своеобразной ловушкой, тюрьмой, куда Реджинальд заточил самых опасных злодеев, которые вырываются на свободу, чтобы вновь сразиться с героями. В сериале же Реджинальд раскрывает тайну отеля и рассказывает, что он был построен самим творцом как способ перезагрузки вселенной.

Только фанаты комиксов «Академия "Амбрелла"» знают для чего был создан отель «Обсидиан»
Портал внутри отелей

Так как 3-й сезон сериала опирается на анонсированный, но еще не выпущенный комикс «Академия "Спэрроу"», сложно предугадать, какая сюжетная арка ожидает поклонников в 4-м сезоне, однако его выпуск планируется в 2023 году.

Арина Хализова
Арина Хализова
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