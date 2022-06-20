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Киноафиша Новости KION анонсировал цифровую премьеру фильма Сергея Бодрова – старшего «Дышите свободно»

KION анонсировал цифровую премьеру фильма Сергея Бодрова – старшего «Дышите свободно»

20 июня 2022 10:49
KION анонсировал цифровую премьеру фильма Сергея Бодрова – старшего «Дышите свободно»

Идея этой картины возникла у режиссера еще в 90-х.

Онлайн-кинотеатр KION объявил об онлайн-премьере мелодрамы «Дышите свободно», которую по собственному сценарию снял режиссер Сергей Бодров – старший. Фильм станет доступен на стриминге с 23 июня. Ведущие роли в картине исполнили Евгений Ткачук, Полина Пушкарук и Полина Агуреева.

«Дышите свободно» повествует о любовном треугольнике во главе с мужчиной по имени Илья (Ткачук). Он страдает от сильного заикания, что мешает ему как в личной, так и в публичной жизни. Чтобы справиться с угнетающим недугом, Илья обращается к доктору Черкасовой (Агуреева), которая в своей нише имеет репутацию настоящей волшебницы. Проходя лечение, Илья обретает новых друзей и новую возлюбленную в лице девушки Веры (Пушкарук). Выясняется, однако, что Черкасовой тоже импонирует Илья, и она не собирается уступать его кому-либо еще.

Двум женщинам предстоит конкурировать за внимание Ильи, но ситуация осложняется тем, что он сам не уверен, что ему нужно связывать с кем-то их них свою жизнь. Во-первых, он все еще хотел бы воссоединиться со своей бывшей женой, которая в одиночку воспитывает их сына. Во-вторых, кроме заикания, Илья мучается от посттравматического стрессового расстройства. Действие фильма разворачивается в Санкт-Петербурге.

Фото: KION
Елена Королева
Елена Королева
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