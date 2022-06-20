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Киноафиша Новости Гай Ричи выступит режиссером игрового ремейка «Геркулеса»

Гай Ричи выступит режиссером игрового ремейка «Геркулеса»

20 июня 2022 10:18
Гай Ричи выступит режиссером игрового ремейка «Геркулеса»

Disney готовит переосмысление своего очередного классического мультфильма.

Как сообщает Deadline, знаменитый британский режиссер Гай Ричи занял режиссерское кресло предстоящей игровой адаптации диснеевского мультфильма 1997 года «Геркулес». У Ричи уже есть опыт сотрудничества с Disney – именно он снял игровой ремейк «Аладдина» с Уиллом Смитом, собравший в мировом прокате свыше $1 млрд. Ранее стало известно, что производством фильма «Геркулес» займется продюсерская компания Энтони и Джо Руссо («Мстители: Финал», «Серый человек»). Над черновым вариантом сценария работает Дэйв Каллахэм.

В последние годы Ричи работает почти без перерывов. Вслед за хитовой криминальной комедией «Джентльмены» (2019) режиссер выпустил боевики «Гнев человеческий» (2021) и «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» (2022), а недавно он завершил съемки своей очередной картины. Данный проект пока не получил официального названия, но известно, что это будет экшен-триллер, главную роль в котором сыграл Джейк Джилленхол. Кроме того, Ричи намерен снять вторую часть «Аладдина».

Оригинальный анимационный «Геркулес» – музыкальная сказка, основанная на древнегреческих мифах. При производственном бюджете в размере $85 млн мультфильм собрал в мировом прокате солидные $252 млн.

Фото: Disney
Елена Королева
Елена Королева
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