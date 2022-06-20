Гай Ричи выступит режиссером игрового ремейка «Геркулеса»

Как сообщает Deadline, знаменитый британский режиссер Гай Ричи занял режиссерское кресло предстоящей игровой адаптации диснеевского мультфильма 1997 года «Геркулес». У Ричи уже есть опыт сотрудничества с Disney – именно он снял игровой ремейк «Аладдина» с Уиллом Смитом, собравший в мировом прокате свыше $1 млрд. Ранее стало известно, что производством фильма «Геркулес» займется продюсерская компания Энтони и Джо Руссо («Мстители: Финал», «Серый человек»). Над черновым вариантом сценария работает Дэйв Каллахэм.

В последние годы Ричи работает почти без перерывов. Вслед за хитовой криминальной комедией «Джентльмены» (2019) режиссер выпустил боевики «Гнев человеческий» (2021) и «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» (2022), а недавно он завершил съемки своей очередной картины. Данный проект пока не получил официального названия, но известно, что это будет экшен-триллер, главную роль в котором сыграл Джейк Джилленхол. Кроме того, Ричи намерен снять вторую часть «Аладдина».

Оригинальный анимационный «Геркулес» – музыкальная сказка, основанная на древнегреческих мифах. При производственном бюджете в размере $85 млн мультфильм собрал в мировом прокате солидные $252 млн.