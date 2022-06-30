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Киноафиша Новости Кэмерон Диаз возобновит актерскую карьеру, снявшись в фильме с Джейми Фоксом

Кэмерон Диаз возобновит актерскую карьеру, снявшись в фильме с Джейми Фоксом

30 июня 2022 14:32
Кэмерон Диаз возобновит актерскую карьеру, снявшись в фильме с Джейми Фоксом

Последняя на данный момент картина с Диаз вышла в 2014 году.

49-летняя Кэмерон Диаз, ушедшая из Голливуда 2018 году, вернется в кино. Как передает Variety, Диаз сыграет вместе с Джейми Фоксом в экшен-комедии Netflix под названием «Снова в деле» (Back in Action). Ранее Диаз и Фокс сотрудничали уже дважды, исполнив ведущие роли в спортивной драме «Каждое воскресенье» (1999) и мюзикле «Энни» (2014). Именно после «Энни» Диаз решила приостановить свою актерскую карьеру.

Об участии Диаз в «Снова в деле» Фокс сообщил в одной из соцсетей, опубликовав запись своего телефонного разговора с актрисой. К этому Фокс добавил такое текстовое сообщение:

«Кэмерон, я надеюсь, ты не рассердишься, что я записал нашу беседу, но пути назад нет. Кэмерон и я «Снова в деле» – это наш новый фильм с Netflix. Съемки начнутся позже в этом году!»

Вслед за этим сама Диаз опубликовала по этому поводу пост, написав:

«Джейми Фокс, только ты мог сделать так, чтобы я была снова в деле!!! Не могу дождаться, это будет нечто!»

Режиссером «Снова в деле» выступит Сет Гордон («Несносные боссы»). Он же написал сценарий в соавторстве с Бренданом О’Брайэном («Соседи. На тропе войны»). О сюжете пока никаких сведений нет. Фокс вошел в команду исполнительных продюсеров проекта вместе с Датари Тернером, О’Брайэном и Марком МакНейром.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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