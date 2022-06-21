Режиссер Баз Лурман подтвердил существование четырехчасовой версии «Элвиса»

Официальный хронометраж байопика «Элвис» составляет 159 минут, но это ничто по сравнению с 240 минутами режиссерской версии, которую постановщик Баз Лурман сократил, готовя фильм к театральному прокату. В интервью Radio Times Лурман поведал, что грандиозный четырехчасовой вариант «Элвиса» действительно имеется. Там, в частности, имеется сцена печально известной встречи Пресли с Ричардом Никсоном.

«Да, у меня на самом деле есть четырехчасовая версия. Это правда. Но нам пришлось урезать фильм до двух с половиной часов… Мне бы хотелось уделить больше времени тем или иным вещам – материала для этого более чем достаточно. Имею в виду, что что я отснял много всего, что касается, например, отношений с членами музыкальной группы Элвиса, но мне пришлось от этого отказаться. При этом очень интересно, как именно полковник Том Паркер [Том Хэнкс] от них избавился».

Вместе с тем режиссерская версия «Элвиса» включает более подробное изображение отношений Элвиса со своей первой девушкой по имени Дикси. В театральный вариант также не вошли сцены борьбы Элвиса со своим пристрастием к барбитуратам и другим веществам. Впрочем, любопытно, что даже имеющуюся 159-минутную версию фильма некоторые критики сочли раздутой.