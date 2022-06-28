Создатели «Последнего богатыря» намерены продолжать франшизу

В рамках круглого стола «Что происходит в индустрии?» глава кинокомпании Yellow, Black and White Эдуард Илоян сообщил о планах выпустить новую часть сказочной серии «Последний богатырь». По словам продюсера, эта франшиза обладает богатым потенциалом, в основе которого лежит русский фольклор.

«В сказках все придумано за нас. Это народное творчество, которое нужно просто талантливо экранизировать. Наша компания пока сделала одну такую успешную франшизу «Последний богатырь», и эта франшиза будет продолжаться. Мы позже анонсируем, как именно», – цитирует Илояна «Бюллетень кинопрокатчика».

Оригинальный «Последний богатырь» вышел в 2017 году. Сейчас эта франшиза представляет собой трилогию, каждый фильм которого стал хитом отечественного проката. Исходя из слов Илояна, можно предположить, что зрителей не обязательно ждет новый сиквел. Вполне вероятно, что на этот раз создатели возьмутся за создание спин-оффа, приквела или даже сериала.

Главный герой «Последнего богатыря» – обыкновенный парень Иван (Виктор Хориняк), проживающий в современной Москве. Чудесным образом он оказывается в сказочной стране Белогорье, выясняя, что его отцом является великий богатырь Илья Муромец.