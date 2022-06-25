Телепрограмма на сегодня, 25 июня 2022 для всех каналов
Что посмотреть по телевизору в ближайшие выходные.
Зрителей первого канала в этот день порадует советский фильм «Семь невест ефрейтора Збруева». На телеканале Россия 1 состоится показ отечественного телефильма Чужая семья. Телеканал Культура предлагает посмотреть классическую кинокартину «Звезда пленительного счастья». СТС же подготовил несколько голливудских фильмов: «Миссия невыполнима: Последствия», «Иллюзия обмана» и «Иллюзия обмана 2». Две замечательные части приключенческих фильмов «Крокодил Данди» и «Крокодил Данди 2» покажут по РЕН ТВ. На этом же канали состоится показа ещё одного приключенческого фильма с Джонни Деппом «Одинокий Рейнджер». Любители фантастики не дожны пропустить шедевр этого жанра - «Район №9» про сложную жизнь пришельцев-мигрантов под Йоханнесбургом, который покажут по каналу ТВ-3. На этом же канале покажут фильм «Знамение», в котором главную роль исполнил Николас Кейдж.
Первый. Программа передач 25 июня
01:50 Информационный канал
06:00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Памяти Юрия Шатунова. "Шипы белых роз"
11:20 Видели видео?
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Видели видео?
13:35 "Парад побежденных"
14:35 Семь невест ефрейтора Збруева
15:00 Новости (с субтитрами)
15:20 Семь невест ефрейтора Збруева
16:50 "Наталья Варлей. Одна маленькая, но гордая птичка"
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:20 На самом деле. Жанна Эппле вызывает на детектор лжи племянницу
19:25 Пусть говорят
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:10 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Финал. Прямой эфир из Москвы
01:10 "Есть ли жизнь на Марсе?" К 110-летию со дня рождения Сергея Филиппова
02:00 Наедине со всеми
04:10 Россия от края до края
Россия 1. Программа передач 25 июня
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Местное время. Санкт-Петербург. "Вести"
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Выпуск от 25 июня
09:00 Формула еды. Владимирская область. Простокваша
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:25 Доктор Мясников
12:30 Идеальная жертва. 1-я - 5-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Лирические 70-е
20:00 Вести
21:00 Чужая семья
00:55 Запах лаванды
Матч!. Программа передач 25 июня
03:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Прямая трансляция из США. Э. Брито - Л. Паломино
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Прямая трансляция из США. Э. Брито - Л. Паломино
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Ну, погоди!
09:20 13 убийц
11:55 Дзюдо. Турнир "Большого шлема". Прямая трансляция из Монголии
13:45 Все на Матч!
14:00 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 "Лига Ставок City Cup". Прямая трансляция
17:00 Все на Матч!
17:20 Новости
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая трансляция из Москвы
19:15 Все на Матч!
19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга. "Сочи" - "Зенит" (Санкт-Петербург)
22:15 Все на Матч!
23:00 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 "Лига Ставок City Cup". Финал. Прямая трансляция
23:45 Молодой мастер
01:45 Дзюдо. Турнир "Большого шлема". Трансляция из Монголии
02:50 Бильярд. "BetBoom Кубок Чемпионов". Трансляция из Москвы
03:35 Самые сильные
04:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Трансляция из Москвы
НТВ-Петербург. Программа передач 25 июня
04:25 Дикий. Сезон 1. Кино для взрослых
05:15 ЧП. Расследование
05:40 День отчаяния
07:20 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим! Выпуск от 25 июня
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога
11:00 "Живая еда" с Сергеем Малозёмовым". Выпуск от 25 июня
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 По следу монстра
19:00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым
20:20 Основано на реальных событиях. Подвиг разведчика
00:00 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном
00:50 Квартирник НТВ у Маргулиса. Эпидемия
02:05 Дачный ответ
02:55 Агентство скрытых камер. Бедный художник
03:25 Дикий. Сезон 1. Фамильное гнездо
04:10 Дикий. Сезон 1. Телохранитель
Культура. Программа передач 25 июня
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Борис Покровский "Ростовское действо"
07:05 Бюро находок
07:40 Иду на грозу
10:05 Обыкновенный концерт. Выпуск от 25.06.2022
10:35 Черная курица, или Подземные жители
11:45 Эрмитаж. Внутренний дворец. Вокруг лестницы
12:15 Черные дыры. Белые пятна. Выпуск от 25.06.2022
12:55 Страна птиц. На холстах лета
13:35 Музыкальные усадьбы. Великий сказочник. Николай Римский-Корсаков
14:05 Сын отечества. М.В. Ломоносов
14:40 Не болит голова у дятла
15:55 Роман в камне. Беларусь. Несвижский замок
16:25 "Хрустальный бал "Хрустальной Турандот" в честь 100-летия со дня рождения Владимира Этуша
17:50 Книга
18:40 Острова. К 95-летию со дня рождения Владимира Мотыля
19:20 Звезда пленительного счастья
22:00 Маркус Миллер на фестивале Джаз во Вьенне
23:00 "Кинескоп" с Петром Шепотинником. Новые имена
23:40 Дневной поезд
01:15 Страна птиц. На холстах лета
01:55 Искатели. Алхимик из-под Калуги
02:40 Прежде мы были птицами
03:00 Перерыв в вещании
СТС. Программа передач 25 июня
04:50 Воронины. Сезон 12. 1-я серия
05:15 Воронины. Сезон 12. 2-я серия
05:40 6 кадров
06:00 Ералаш. Сезон 1. 106-я серия
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики
06:20 Фиксики
06:25 Ох и Ах
06:35 Ох и Ах идут в поход
06:45 Три кота
06:50 Три кота
06:55 Три кота. В гостях у Горчицы
07:00 Три кота. Сюрприз для мамы
07:10 Три кота
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Котята спешат на помощь
07:25 Три кота. Праздник моря
07:30 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Счастливое созвездие
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Потерянный свет
08:25 Уральские пельмени. Азбука "Уральских пельменей". "Ф"
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 20-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. Азбука "Уральских пельменей". "Ч"
10:55 Миссия невыполнима: Последствия
13:55 Иллюзия обмана
16:05 Иллюзия обмана 2
18:40 План игры
21:00 Полтора шпиона
23:05 Регби. Приют отверженных
00:05 Регби. Чемпионка России
01:05 Регби. Андердоги
02:00 Регби. Что наша жизнь
02:45 Воронины. Сезон 12. 1-я серия
03:05 Воронины. Сезон 12. 2-я серия
03:30 Воронины. Сезон 12. 3-я серия
03:50 Воронины. Сезон 12. 4-я серия
04:15 Воронины. Сезон 12. 5-я серия
04:35 Воронины. Сезон 12. 6-я серия
РЕН ТВ. Программа передач 25 июня
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Капкан для Украины: тактика военных котлов
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Почему Украины не будет? 5 главных причин
18:00 Крокодил Данди
19:30 Новости
20:00 Крокодил Данди
20:30 Крокодил Данди-2
22:45 Одинокий Рейнджер
23:00 Новости
23:25 Одинокий Рейнджер
02:00 Помпеи
03:35 Неуловимые
ТНТ. Программа передач 25 июня
04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 64-я серия
05:20 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 65-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 22-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я серия
09:00 Битва пикников. 10-я серия
09:30 Модные игры. 2-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия
11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия
12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия
13:00 Жуки. 1-я серия
13:30 Жуки. 2-я серия
14:00 Жуки. 3-я серия
14:30 Жуки. 4-я серия
15:00 Жуки. 5-я серия
15:30 Жуки. 6-я серия
16:00 Жуки. 7-я серия
16:30 Жуки. 8-я серия
17:00 Жуки. 9-я серия
17:30 Жуки. 10-я серия
18:00 Жуки. 11-я серия
18:30 Жуки. 12-я серия
19:00 Жуки. 13-я серия
19:30 Жуки. 14-я серия
20:00 Жуки. 15-я серия
20:30 Жуки. 16-я серия
21:00 Музыкальная интуиция. 8-я серия
23:00 ХБ. Сезон 2. 20-я серия
23:30 ХБ. Сезон 2. 21-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 358-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 359-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 4. 109-я серия - "Новогодний выпуск"
03:25 Импровизация. Сезон 4. 110-я серия
04:15 Comedy Баттл. 25-я серия
Домашний. Программа передач 25 июня
04:50 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
07:25 День расплаты. 1-я - 4-я серии
11:20 Переезд. 1-я и 2-я серии
14:55 Переезд. 1-я и 2-я серии
19:00 Великолепный век. 97-я и 98-я серии
22:40 Психология любви. 1-я - 4-я серии
02:25 Гордость и предубеждение. 1-я - 3-я серии
Пятый канал. Программа передач 25 июня
05:00 Михайло Ломоносов. 3-я серия
05:50 Михайло Ломоносов. 4-я серия
06:50 Михайло Ломоносов. 5-я серия
08:15 Михайло Ломоносов. 6-я серия
09:50 Михайло Ломоносов. 7-я серия
11:20 Михайло Ломоносов. 8-я серия
12:55 Михайло Ломоносов. 9-я серия
14:25 Алые паруса
16:10 Собака на сене. 1-я серия
17:35 Собака на сене. 2-я серия
18:50 Пес Барбос и необычный кросс. 1-я серия
19:05 Самогонщики. 1-я серия
19:30 След. Смертельное влечение
20:20 След. Любой ценой
21:00 След. Семеро по лавкам
21:50 След. Козырь против депрессии
22:35 След. Наживка
23:15 След. Ревизор
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Ужас в маске
02:05 Прокурорская проверка. Ребенок с секретом 1
03:00 Прокурорская проверка. Ребенок с секретом-2
03:45 Прокурорская проверка. Старикам тут не место
ТВ-3. Программа передач 25 июня
04:30 Кости. 180-я серия
05:15 Кости. 181-я серия
06:00 Мультфильмы
09:45 Капитан Зум: Академия супергероев
11:30 Внизу
13:30 Кин
15:30 Знамение
18:00 Бюро человечества
20:00 Пророк
21:45 Район №9
00:00 Последние дни на Марсе
01:30 Внизу
03:00 Кости. 182-я серия
03:45 Кости. 183-я серия
04:30 Кости. 184-я серия
Звезда. Программа передач 25 июня
03:55 Бессмертный гарнизон
05:20 Перелом. Хроника Победы
05:45 Оружие Победы
06:00 Школьный вальс
07:35 Золотые рога
08:00 Новости дня
08:15 Золотые рога
09:20 Легенды науки. Владимир Демихов
10:05 Главный день. Московский международный фестиваль мира-89 и Стас Намин
10:55 Война миров. Катуков против Гудериана
11:40 Не факт! Выпуск от 25.06.22
12:10 "СССР. Знак качества" с Гариком Сукачевым. Требуйте долива после отстоя пены. Что пили в СССР
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Виктор Цой
13:40 Круиз-контроль
14:15 Узник замка Иф
18:00 Новости дня
18:30 Узник замка Иф
19:30 Фронт за линией фронта
22:25 Фронт в тылу врага
01:00 Внимание! Всем постам...
02:15 Медовый месяц
03:45 Золотые рога
04:55 Подкидыш