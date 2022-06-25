Телепрограмма на сегодня, 25 июня 2022 для всех каналов

Что посмотреть по телевизору в ближайшие выходные.

Зрителей первого канала в этот день порадует советский фильм «Семь невест ефрейтора Збруева». На телеканале Россия 1 состоится показ отечественного телефильма Чужая семья. Телеканал Культура предлагает посмотреть классическую кинокартину «Звезда пленительного счастья». СТС же подготовил несколько голливудских фильмов: «Миссия невыполнима: Последствия», «Иллюзия обмана» и «Иллюзия обмана 2». Две замечательные части приключенческих фильмов «Крокодил Данди» и «Крокодил Данди 2» покажут по РЕН ТВ. На этом же канали состоится показа ещё одного приключенческого фильма с Джонни Деппом «Одинокий Рейнджер». Любители фантастики не дожны пропустить шедевр этого жанра - «Район №9» про сложную жизнь пришельцев-мигрантов под Йоханнесбургом, который покажут по каналу ТВ-3. На этом же канале покажут фильм «Знамение», в котором главную роль исполнил Николас Кейдж.

Первый. Программа передач 25 июня

01:50 Информационный канал

06:00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости (с субтитрами)

10:15 Памяти Юрия Шатунова. "Шипы белых роз"

11:20 Видели видео?

12:00 Новости (с субтитрами)

12:15 Видели видео?

13:35 "Парад побежденных"

14:35 Семь невест ефрейтора Збруева

15:00 Новости (с субтитрами)

15:20 Семь невест ефрейтора Збруева

16:50 "Наталья Варлей. Одна маленькая, но гордая птичка"

18:00 Вечерние новости (с субтитрами)

18:20 На самом деле. Жанна Эппле вызывает на детектор лжи племянницу

19:25 Пусть говорят

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:10 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Финал. Прямой эфир из Москвы

01:10 "Есть ли жизнь на Марсе?" К 110-летию со дня рождения Сергея Филиппова

02:00 Наедине со всеми

04:10 Россия от края до края

Семь невест ефрейтора Збруева (1970)

Россия 1. Программа передач 25 июня

05:00 Утро России. Суббота

08:00 Местное время. Санкт-Петербург. "Вести"

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Выпуск от 25 июня

09:00 Формула еды. Владимирская область. Простокваша

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:25 Доктор Мясников

12:30 Идеальная жертва. 1-я - 5-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Лирические 70-е

20:00 Вести

21:00 Чужая семья

00:55 Запах лаванды

Матч!. Программа передач 25 июня

03:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Прямая трансляция из США. Э. Брито - Л. Паломино

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Прямая трансляция из США. Э. Брито - Л. Паломино

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Ну, погоди!

09:20 13 убийц

11:55 Дзюдо. Турнир "Большого шлема". Прямая трансляция из Монголии

13:45 Все на Матч!

14:00 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 "Лига Ставок City Cup". Прямая трансляция

17:00 Все на Матч!

17:20 Новости

17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая трансляция из Москвы

19:15 Все на Матч!

19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга. "Сочи" - "Зенит" (Санкт-Петербург)

22:15 Все на Матч!

23:00 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 "Лига Ставок City Cup". Финал. Прямая трансляция

23:45 Молодой мастер

01:45 Дзюдо. Турнир "Большого шлема". Трансляция из Монголии

02:50 Бильярд. "BetBoom Кубок Чемпионов". Трансляция из Москвы

03:35 Самые сильные

04:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Трансляция из Москвы

Молодой мастер (1980)

НТВ-Петербург. Программа передач 25 июня

04:25 Дикий. Сезон 1. Кино для взрослых

05:15 ЧП. Расследование

05:40 День отчаяния

07:20 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим! Выпуск от 25 июня

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня

10:20 Главная дорога

11:00 "Живая еда" с Сергеем Малозёмовым". Выпуск от 25 июня

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 По следу монстра

19:00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым

20:20 Основано на реальных событиях. Подвиг разведчика

00:00 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном

00:50 Квартирник НТВ у Маргулиса. Эпидемия

02:05 Дачный ответ

02:55 Агентство скрытых камер. Бедный художник

03:25 Дикий. Сезон 1. Фамильное гнездо

04:10 Дикий. Сезон 1. Телохранитель

Культура. Программа передач 25 июня

03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Борис Покровский "Ростовское действо"

07:05 Бюро находок

07:40 Иду на грозу

10:05 Обыкновенный концерт. Выпуск от 25.06.2022

10:35 Черная курица, или Подземные жители

11:45 Эрмитаж. Внутренний дворец. Вокруг лестницы

12:15 Черные дыры. Белые пятна. Выпуск от 25.06.2022

12:55 Страна птиц. На холстах лета

13:35 Музыкальные усадьбы. Великий сказочник. Николай Римский-Корсаков

14:05 Сын отечества. М.В. Ломоносов

14:40 Не болит голова у дятла

15:55 Роман в камне. Беларусь. Несвижский замок

16:25 "Хрустальный бал "Хрустальной Турандот" в честь 100-летия со дня рождения Владимира Этуша

17:50 Книга

18:40 Острова. К 95-летию со дня рождения Владимира Мотыля

19:20 Звезда пленительного счастья

22:00 Маркус Миллер на фестивале Джаз во Вьенне

23:00 "Кинескоп" с Петром Шепотинником. Новые имена

23:40 Дневной поезд

01:15 Страна птиц. На холстах лета

01:55 Искатели. Алхимик из-под Калуги

02:40 Прежде мы были птицами

03:00 Перерыв в вещании

Звезда пленительного счастья (1975)

СТС. Программа передач 25 июня

04:50 Воронины. Сезон 12. 1-я серия

05:15 Воронины. Сезон 12. 2-я серия

05:40 6 кадров

06:00 Ералаш. Сезон 1. 106-я серия

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики

06:20 Фиксики

06:25 Ох и Ах

06:35 Ох и Ах идут в поход

06:45 Три кота

06:50 Три кота

06:55 Три кота. В гостях у Горчицы

07:00 Три кота. Сюрприз для мамы

07:10 Три кота

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Котята спешат на помощь

07:25 Три кота. Праздник моря

07:30 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Счастливое созвездие

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Потерянный свет

08:25 Уральские пельмени. Азбука "Уральских пельменей". "Ф"

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 20-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени. Азбука "Уральских пельменей". "Ч"

10:55 Миссия невыполнима: Последствия

13:55 Иллюзия обмана

16:05 Иллюзия обмана 2

18:40 План игры

21:00 Полтора шпиона

23:05 Регби. Приют отверженных

00:05 Регби. Чемпионка России

01:05 Регби. Андердоги

02:00 Регби. Что наша жизнь

02:45 Воронины. Сезон 12. 1-я серия

03:05 Воронины. Сезон 12. 2-я серия

03:30 Воронины. Сезон 12. 3-я серия

03:50 Воронины. Сезон 12. 4-я серия

04:15 Воронины. Сезон 12. 5-я серия

04:35 Воронины. Сезон 12. 6-я серия

Миссия невыполнима: Последствия (2018)

РЕН ТВ. Программа передач 25 июня

05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Капкан для Украины: тактика военных котлов

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Почему Украины не будет? 5 главных причин

18:00 Крокодил Данди

19:30 Новости

20:00 Крокодил Данди

20:30 Крокодил Данди-2

22:45 Одинокий Рейнджер

23:00 Новости

23:25 Одинокий Рейнджер

02:00 Помпеи

03:35 Неуловимые

Крокодил Данди (1986)

ТНТ. Программа передач 25 июня

04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 64-я серия

05:20 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 65-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 22-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я серия

09:00 Битва пикников. 10-я серия

09:30 Модные игры. 2-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия

11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия

12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия

13:00 Жуки. 1-я серия

13:30 Жуки. 2-я серия

14:00 Жуки. 3-я серия

14:30 Жуки. 4-я серия

15:00 Жуки. 5-я серия

15:30 Жуки. 6-я серия

16:00 Жуки. 7-я серия

16:30 Жуки. 8-я серия

17:00 Жуки. 9-я серия

17:30 Жуки. 10-я серия

18:00 Жуки. 11-я серия

18:30 Жуки. 12-я серия

19:00 Жуки. 13-я серия

19:30 Жуки. 14-я серия

20:00 Жуки. 15-я серия

20:30 Жуки. 16-я серия

21:00 Музыкальная интуиция. 8-я серия

23:00 ХБ. Сезон 2. 20-я серия

23:30 ХБ. Сезон 2. 21-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 358-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 359-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 4. 109-я серия - "Новогодний выпуск"

03:25 Импровизация. Сезон 4. 110-я серия

04:15 Comedy Баттл. 25-я серия

Домашний. Программа передач 25 июня

04:50 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

07:25 День расплаты. 1-я - 4-я серии

11:20 Переезд. 1-я и 2-я серии

14:55 Переезд. 1-я и 2-я серии

19:00 Великолепный век. 97-я и 98-я серии

22:40 Психология любви. 1-я - 4-я серии

02:25 Гордость и предубеждение. 1-я - 3-я серии

Пятый канал. Программа передач 25 июня

05:00 Михайло Ломоносов. 3-я серия

05:50 Михайло Ломоносов. 4-я серия

06:50 Михайло Ломоносов. 5-я серия

08:15 Михайло Ломоносов. 6-я серия

09:50 Михайло Ломоносов. 7-я серия

11:20 Михайло Ломоносов. 8-я серия

12:55 Михайло Ломоносов. 9-я серия

14:25 Алые паруса

16:10 Собака на сене. 1-я серия

17:35 Собака на сене. 2-я серия

18:50 Пес Барбос и необычный кросс. 1-я серия

19:05 Самогонщики. 1-я серия

19:30 След. Смертельное влечение

20:20 След. Любой ценой

21:00 След. Семеро по лавкам

21:50 След. Козырь против депрессии

22:35 След. Наживка

23:15 След. Ревизор

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Ужас в маске

02:05 Прокурорская проверка. Ребенок с секретом 1

03:00 Прокурорская проверка. Ребенок с секретом-2

03:45 Прокурорская проверка. Старикам тут не место

Пес Барбос и необычный кросс (1961)

ТВ-3. Программа передач 25 июня

04:30 Кости. 180-я серия

05:15 Кости. 181-я серия

06:00 Мультфильмы

09:45 Капитан Зум: Академия супергероев

11:30 Внизу

13:30 Кин

15:30 Знамение

18:00 Бюро человечества

20:00 Пророк

21:45 Район №9

00:00 Последние дни на Марсе

01:30 Внизу

03:00 Кости. 182-я серия

03:45 Кости. 183-я серия

04:30 Кости. 184-я серия

Звезда. Программа передач 25 июня

03:55 Бессмертный гарнизон

05:20 Перелом. Хроника Победы

05:45 Оружие Победы

06:00 Школьный вальс

07:35 Золотые рога

08:00 Новости дня

08:15 Золотые рога

09:20 Легенды науки. Владимир Демихов

10:05 Главный день. Московский международный фестиваль мира-89 и Стас Намин

10:55 Война миров. Катуков против Гудериана

11:40 Не факт! Выпуск от 25.06.22

12:10 "СССР. Знак качества" с Гариком Сукачевым. Требуйте долива после отстоя пены. Что пили в СССР

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Виктор Цой

13:40 Круиз-контроль

14:15 Узник замка Иф

18:00 Новости дня

18:30 Узник замка Иф

19:30 Фронт за линией фронта

22:25 Фронт в тылу врага

01:00 Внимание! Всем постам...

02:15 Медовый месяц

03:45 Золотые рога

04:55 Подкидыш