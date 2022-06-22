Себастиан Стэн сыграет с Ренате Реинсве в психологическом триллере «Непохожий человек»

Себастиан Стэн снимется в еще одном инди-фильме. Как передает портал Collider, актер вошел в актерский состав психологического триллера «Непохожий человек» (A Different Man), производством которого занимается известная студия A24. Партнершей Стэна в предстоящей картине выступит норвежская актриса Ренате Реинстве, которой принесла известность драма «Худший человек на свете» (2021).

«Непохожего человека» снимет по собственному сценарию режиссер Аарон Шимберг. В этом фильме Стэн перевоплотится в мужчину по имени Эдвард, который пытается вернуться к нормальной жизни после того, как ему пришлось перенести пластическую операцию по реконструкции лица. Ситуацию для Эдварда усложняет тот факт, что он становится одержим мужчиной, который играет его былое воплощение в театральной постановке. Примечательно, что ранее Шимберг выпустил другую картину на подобную тему. В 2018 году вышла драма «Связанные по жизни», повествующая о красивой кинозвезде (Джесс Вейкслер) из 1950-х, которая не может привыкнуть к своему коллеге с обезображенным лицом (Адам Пирсон). Пирсон также сыграет в «Непохожем человеке».

Последний на данный момент фильм Стэна – триллер с элементами комедии «Свежатинка», в котором он исполнил каннибала-мегаломана, торгующего человеческими сердцами. Используя приложение для знакомств, он заводит отношения с женщинами, которых он затем похищает и заключает в свой загородный дом с подземной операционной.