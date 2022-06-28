«Лукас, у нас проблемы»: какие ошибки в сериалах по «Звездным войнам» причиняют боль фанатам

Первый сезон долгожданного «Оби-Вана Кеноби» совсем недавно завершился и, несмотря на неплохие отзывы, подарил поклонникам вселенной, созданной Джорджем Лукасом, возможность не только полюбоваться на Юэна Макгрегора и Хейдена Кристенсена в звездных ролях, но и, по традиции саги, собрать целый ворох логических и фактических противоречий в сюжете. Киноафиша собрала их, не забыв и о других сериалах по «Звездным войнам»

Задержка в развитии «малыша Йоды»

Если верить «Мандалорцу», Гроге, также известному как малыш Йода, «всего лишь» пятьдесят лет. Что несколько смущает, если вспомнить, что другому представителю его расы, магистру Йоде, было примерно девятьсот лет на момент кончины. При этом культовый джедай как-то обмолвился, что учит путям Силы уже 800 лет. То есть в столетнем возрасте он уже достиг зрелости и смог стать джедаем, в то время как Грогу в свои пятьдесят с трудом передвигается и совсем не разговаривает. В общем, здесь что-то не сходится.

Грогу и его пристрастия в еде

Связь Оби-Вана и Бейла Органы

По сюжету «Оби-Вана», маленькую Лею Органу похищают, чтобы выманить таким образом Кеноби, который непременно отправится ее спасать. Это вызывает сразу несколько вопросов. Во-первых, откуда похитившая ее имперская инквизиторша Рева знала об их связи? А во-вторых, раз уж имперцы знали о том, что Лея так дорога Кеноби, что он рискнет ради нее жизнью, то что могло остановить их от повторного ее похищения? Ответов на эти вопросы первый сезон так и не дал.

Лея и Оби-Ван

Традиции мандалорцев

Классический пример противоречия в источниках в вопросе наследования знаменитого Темного меча подарил второй сезон «Мандалорца». В мультсериале «Повстанцы» одна из героинь Сабин Врен, завладевшая мечом, передает его лидеру одного из кланов Бо-Катан, которая принимает его, чтобы объединить разрозненные группировки и вместе противостоять Империи. А когда с подобным предложением в «Мандалорце» к ней обращается Дин Джарин, то получает отказ. Бо-Катан объясняет это тем, что завладеть Темным мечом можно, лишь одержав победу в смертельном поединке с предыдущим владельцем.

Мофф Гидеон с Темным мечом

Статус Кары

Необъяснимую перемену в отношении Кары Дюн из «Мандалорца» продемонстрировала Новая Республика. Если в первом сезоне сериала она числилась в списках разыскиваемых, то во втором, несмотря на это, была назначена маршалом.

Кара Дюн в «Мандалорце»

Бессмертные персонажи

В «Оби-Ване Кеноби» смутило и несколько «оживших» персонажей. Сначала с того света как ни в чем не бывало вернулся Гранд-Инквизитор, как казалось, смертельно раненный Ревой. А после и сама Рева, побежденная Дартом Вейдером, который раскрыл ее предательство, спокойно выбралась с планеты, что выглядело откровенно странно. Единственным объяснением может служить желание сценаристов сохранить ее жизнь для следующего сезона или даже сольного сериала о ее приключениях.

Бессмертный Гранд-Инквизитор и такая же неубиваемая Рева

Чудесное воскрешение случилось и с культовым Бобой Феттом, угодившим в пасть сарлакка еще в шестом эпизоде. О том, что он все-таки выжил, стало известно еще во втором сезоне «Мандалорца», но как именно ему удалось избежать смерти, попав в пищеварительные пути гигантского подземного создания, открылось только в его сольном спин-оффе — «Книга Боба Фетта». И ответ вышел не слишком убедительным. Если коротко, он «просто» выжег его внутренности, а после каким-то образом пробрался через несколько десятков метров песчаной почвы.

Боба Фетт, выбравшийся из желудка сарлакка

Кто такой этот Люк Скайуокер?

Вообще-то, на момент финала шестого эпизода «Возвращение джедая» Люк был одним из самых известных людей в Галактике — именно он взорвал первую Звезду смерти и так или иначе одержал победу над императором. Однако, когда в конце второго сезона «Мандалорца» Дин Джарин встречается с ним, выражает полное незнание того, с кем имеет дело.

Люк в финале «Мандалорца»

Кто такой этот Боба Фетт?

Да, о лучшем и, возможно, самом опасном наемнике в Галактике, пусть и пропавшем, Дин Джарин тоже никогда не слышал. Наверное, шлем помешал.

Боба Фетт

Происхождение Леи

В «Оби-Ване» всем известно о том, что маленькая Лея является приемным ребенком семьи Органа, правящей на Алдераане. И это довольно странно, учитывая, что главной целью ее удочерения было сокрытие того, что она является плодом любви Падме Амидалы и Энакина Скайуокера, павшего на темную сторону и принявшего титул Дарта Вейдера.

Лея и ее приемные родители

Лея и ее «суперскорость»

В том же «Оби-Ване» среди прочих удивляет и сцена, в которой маленькая Лея, которой всего десять лет, с успехом сбегает от Кеноби, который никак не может ее настигнуть (в отличие, кстати, от наемников, похитивших ее в лесу). Выглядит это весьма неправдоподобно.

Кадр из «Оби-Ван Кеноби»

А как же Йаддль?

Мелочь, но все же. В «Мандалорце» Асока Тано, бывший падаван Энакина Скайуокера, увидев Грогу, заявляет, что прежде видела только одного представителя его расы — магистра Йоду. Но в одно время с ним в Совет джедаев входила и Йадль, не встретиться с которой хотя бы раз Тано просто не могла.