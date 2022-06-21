Кевин Файги обещает, что следующая сага в рамках MCU станет ясна к концу Четвертой фазы

Ожидается, что крупные анонсы могут состояться либо в июле на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, либо в сентябре на мероприятии D23 Expo.

Четвертая фаза в рамках киновселенной Marvel включает такие хиты проката, как «Человек-паук: Нет пути домой» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Кроме того, MCU начала расширяться за счет телесериалов, в числе которых «Ванда/Вижн» и «Локи». В то же время многие поклонники данной кинофраншизы сетуют, что Четвертой фазе не хватает единого импульса и целостности.

На данный момент в киновселенной Marvel обозначен целый ряд интригующих клиффхэнгеров, которые, как кажется, никак не связаны друг с другом и не ведут к некой общей кульминации: Доктор Стрэндж объединяется с волшебницей Клеа, чтобы закрыть пролом в мультивселенной, Аришем из «Вечных» устанавливает для Земли испытательный срок, частичка Венома оказывается в той же вселенной, что и Человек-паук Тома Холланда и так далее.

Согласно главному архитектору MCU Кевину Файги, ясность в отношении того, куда теперь движется франшиза, начнет появляться «в ближайшие месяцы». В свежем интервью журналу Total Film глава Marvel Studios сообщил, что в оставшихся проектах в рамках Четвертой фазы непременно станет понятен новый вектор киновселенной:

«Я думаю, что ближе к концу Четвертой фазы люди увидят, куда движется эта новая сага. Думаю, уже есть немало довольно явных намеков на то, что будет дальше. Но в ближайшие месяцы мы будем чуть более конкретны в очерчивании нашего плана».

Очевидно, что нынешний отрезок можно расценивать как переходный период после «Мстителей: Финал» к новой большой саге.