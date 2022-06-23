Штраф за пропаганду распущенности и сотни отказов на кастингах: 10 фактов о сериале «Постучись в мою дверь», которые вы не знали

Турецкий романтический сериал « Постучись в мою дверь » стал одним из самых популярных в мире, а актеры Керем Бюрсин и Ханде Эрчел обрели небывалую известность. Сериал рассказывает историю взаимоотношений молодой флористки Эды, мечтающей получить грант итальянского университета, и обаятельного бизнесмена Серкана, по договоренности с которым героиня должна два месяца притворяться его девушкой.

1. Сериал транслируют в 85 странах мира, в числе которых Италия, Израиль, США и Чили.

2. Финал сериал установил своеобразный рекорд: тег финальной серии #sonkezsençalkapımı (#ПоследнийРазПостучисьВМоюДверь) набрал 8,5 миллионов твитов (это больше, чем у «Игры престолов»!).

3. 18 января 2022 года в Италии вышла в продажу основанная на сериале книга Love Is In The Air.

Постучись в мою дверь

4. Высший совет по вопросам радио и телевидения Турции оштрафовал одну из серий «Постучись в мою дверь», признав ее неприемлемой для семейного просмотра и пропагандирующей распущенность. Речь идет о сцене, в которой главные герои вместе принимают ванну.

5. Сериал завоевал широкую популярность в странах Латинской Америки. В 2022 году он стал материалом дипломной работы студентки из Бразилии, написавшей исследование на тему «Успех турецких сериалов в Бразилии».

6. Путь к славе для главных звезд сериала был нелегким. Ханде Эрчел, исполнившая роль Эды, ради актерской карьеры бросила университет, а прежде чем получить роль, ей пришлось выслушать около сотни отказов на кастингах. Трудно поверить, но и ее партнер по съемочной площадке, Керем Бюрсин, также получил больше сотни отказов в начале карьеры.

Постучись в мою дверь

7. Исполнивший роль Серкана Болата обаятельный актер Керем Бюрсин предпочитает уединенный образ жизни. Он нечасто проводит время в соцсетях, ревностно оберегает личную жизнь от вмешательства прессы, а шумным вечеринкам предпочитает домашние посиделки с книгой. Также актер очень любит готовить и ежедневно медитирует.

8. На радость фанатам экранные отношения Керема Бюрсина и Ханде Эрчел переросли в реальные: в апреле 2021 года актеры подтвердили, что их связывают романтические отношения. Спустя несколько месяцев стало известно о расставании звездной пары, однако в последнее время в прессе появились слухи о воссоединении актеров, которые сами пока никак не прокомментировали это.

9. Семья Керема Бюрсина часто переезжала, и значительную часть времени актер провел в США, где он получил одну из своих первых ролей в комедийном хорроре «Акулосьминог». Впрочем, актер отзывается об этом опыте как о крайне неудачном и не любит вспоминать эту работу.

Постучись в мою дверь

10. Несмотря на то что оба исполнителя главных ролей с детства увлекались актерским мастерством и участвовали в школьных постановках, они не получили высшего образования в этой сфере. Керем Бюрсин учился на факультете маркетинга в бостонском колледже Эмерсон, а Ханде Эрчел после школы поступила на факультет традиционного турецкого искусства в Стамбуле.

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